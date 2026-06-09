世界盃｜阿根廷練「冰」取「細」

阿根廷上仗約戰洪都拉斯，在球王美斯因肌肉疲勞及以及一號門將達米安馬天尼斯(Emiliano Martinez)有傷，雙雙避席下；憑射手拿達路馬天尼斯(Lautaro Martinez)及全場表現最出色的左翼基利安奴施蒙尼(Giuliano Simeone)各入一球，輕取對手。教練史卡朗尼在球隊下半場早段已領先2球下，大量換人，包括中場迪保羅(de Paul)、安素費南迪斯及阿歷斯麥阿里士打在下半場相繼出場，大軍保住領先2球優勢完場。

阿根廷明天早上將會約戰冰島作世盃前的最後備戰，由於包括球王美斯等多位主力受傷患困擾，教練史卡朗尼主要讓球員輕抒腳頭為主，避重就輕，今場入球「細」盤可取。(球賽編號FB0768，6月10日09:00開賽)

美斯料先列後備

球隊包括前鋒歷高柏斯(Nico Paz)及祖利安艾華利斯仍然有傷，史卡朗尼表示今場戰畢冰島後，才會正式落實出戰世盃的26人大軍名單，預計美斯今場亦難望正選披甲，留力正式比賽搏殺。

對手冰島無法躋身決賽周，早前作客日本戰至尾段才輸0比1；但球隊今次征美友賽大軍，約半隊球員名單出現改動，前鋒好手艾拔古蒙臣及奧斯卡斯臣則歸隊。球隊踢4-5-1陣式為主，其硬朗踢法將會令阿根廷有所顧忌，預計今場交手收不會多。

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