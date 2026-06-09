世界盃｜J組戰力 阿根廷衛冕還看美斯

教練史卡朗尼(Scaloni)徵召上屆十多名冠軍成員爭取衛冕，中場安素費南迪斯(Enzo Fernandez)、阿歷斯麥亞里士打(Mac Allister)外，前線的「蜘蛛仔」祖利安艾華利斯(Julian Alvarez)大熟大勇，將是美斯進攻的「好朋友」。阿根廷分組賽先對阿爾及利亞，經過上屆首戰不敵沙特阿拉伯的教訓，料會打醒精神改善慢熱；球隊走到淘汰賽，還看美斯能否健康作戰，以打破自1962年巴西以來，從未有球隊成功衛冕世盃的魔咒。

美斯除球技超凡，最重要是球王級數帶起激昂士氣，將隊友潛能發揮極致。這位阿根廷球王年事已高，未必再會出任最前線的攻擊手；只是這支南美勁旅隊不乏有卡士球員，「大心臟」美斯只要一直跳動，整個體系依然可以運行。

世界排名1位阿根廷能否打破世盃衛冕魔咒，現年38歲、將會6戰世盃的球王美斯(Lionel Messi)仍是關鍵。

阿爾及利亞三線實力平均

世界排名28位阿爾及利亞，三線皆有好手支撐，尤其現年35歲的馬列斯(Mahrez)仍然是這支非洲代表的攻擊重心；教練柏高域亦擁有包括曼城後衛艾洛利(Ait-Nouri)等潛力新星，「沙漠之狐」有力爭取小組次名出線。

奧地利求克服炎熱天氣

世界排名24位的奧地利，由崇尚前場逼場的蘭歷克(Rangnick)領軍，以「逼搶機器」、效力拜仁慕尼黑的干拉特賴馬(Laimer)作重心，只是前線仍要倚重37歲老將阿拿奧杜域(Arnautovic)，球隊可否在炎熱天氣下，成功踢出高壓逼搶是一大疑問。