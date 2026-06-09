世界盃｜法國熱身賽奧利斯帽子戲法　荷蘭靠12碼險勝烏茲別克

世界盃熱身賽，法國隊的米高奧利斯（Michael Olise）狀態大勇，在出發美國前的最後一場，個大演帽子戲法，為法國主場以3:1擊敗北愛爾蘭。至於在美國的荷蘭，與首次打入決賽周的烏茲別克「拍跳」，有古斯迪爾（Guus Til）領紅牌，球隊差點被烏茲別克追平1:1，幸加普（Cody Gakpo）再入多個12碼，以2:1險勝。
迪甘斯（Didier Deschamps）的法國隊在世界盃前的最後一場檢閱，也是他帶領國家隊最後一次在本土出賽，高盧雄雞以最強陣容應戰。不過法國隊還是在43分鐘才打開紀錄，奧利斯把握奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）的射門被對手檔橫，近門把握機會射入，半場法國僅一球領先。換邊後法國先在防線作出改變，並在換邊後4分鐘，再由奧利斯為法國拉開比數。之後法國收起迪比利，迪斯亞杜伊（Desire Doue）等主將，並在64分鐘被北愛追回一球。然而仍留場內的奧利斯，在75分鐘完成帽子戲法，令法國在前往美國前以3:1大勝一場。
同日的友賽，荷蘭在紐約對烏茲別克。荷蘭以當耶爾馬倫（Donyell Malen）與森馬維（Crysencio Summerville）、加普攻堅。比賽到30分鐘才起變化，森馬維在禁區被踢跌，荷蘭獲得12碼，加普操刀為荷蘭領先。然而後備上陣的迪爾卻在87分鐘犯下手球，被球證紅牌驅逐。
加普射入兩個12碼
少打一個的荷蘭隊在補時失守，被沙基伊夫（Igor Sergeev）為烏茲別克追平。卡胡辛洛夫（Abdukodir Khusanov）之後將球會隊友雷恩達斯（Tijjani Reijnders）的機會及時解圍，為烏茲別克取得意外賽果，但在他之後禁區拉跌對手，令烏茲別克再輸12碼，卡普再次主射中鵠，荷蘭險勝2:1。荷蘭踢畢這場友賽，就將要準備首場分組賽對日本，而烏茲別克就會對哥倫比亞。