世界盃｜法國熱身賽奧利斯帽子戲法　荷蘭靠12碼險勝烏茲別克

世界盃熱身賽，法國隊的米高奧利斯（Michael Olise）狀態大勇，在出發美國前的最後一場，個大演帽子戲法，為法國主場以3:1擊敗北愛爾蘭。至於在美國的荷蘭，與首次打入決賽周的烏茲別克「拍跳」，有古斯迪爾（Guus Til）領紅牌，球隊差點被烏茲別克追平1:1，幸加普（Cody Gakpo）再入多個12碼，以2:1險勝。

迪甘斯（Didier Deschamps）的法國隊在世界盃前的最後一場檢閱，也是他帶領國家隊最後一次在本土出賽，高盧雄雞以最強陣容應戰。不過法國隊還是在43分鐘才打開紀錄，奧利斯把握奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）的射門被對手檔橫，近門把握機會射入，半場法國僅一球領先。換邊後法國先在防線作出改變，並在換邊後4分鐘，再由奧利斯為法國拉開比數。之後法國收起迪比利，迪斯亞杜伊（Desire Doue）等主將，並在64分鐘被北愛追回一球。然而仍留場內的奧利斯，在75分鐘完成帽子戲法，令法國在前往美國前以3:1大勝一場。