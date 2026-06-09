世界盃｜首位被拒禁入境參與者　索馬里球證被美國遣返

因為美國的入境禁令而被拒進入美國的世界盃參與者出現，來自索馬里的球證奧馬爾亞坦（Omar Artan）在邁亞密機場試圖入境時，被美國的移民部門拒絕入境，並目前返回了土耳其。國際足協（FIFA）隨後證實，去年被選為非洲足協年度球證的亞坦，會錯過決賽周。

國際足協的聲明表示：「FIFA確定賽事球證的亞坦因為被美國拒絕入境而無法參加訓練及世界盃的執法。FIFA沒有參與主辦國的入境程序，包括簽證的簽及，我們已被通知，亞坦的狀況目前不會改變。與以往的FIFA主辦的賽事一樣，東道主政府有最終決定誰能獲得簽證以及誰能入境該國的權利。」索馬里是特朗普（Donald Trump）在今年初列為旅遊限制的國家之一，亞坦目前返回土耳其，索馬里足協就聯絡FIFA希望能作出澄清。