熱門搜尋:
2026世界盃 吳文忻 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Jun-09 11:46
更新：2026-Jun-09 11:46

世界盃｜首位被拒禁入境參與者　索馬里球證被美國遣返

分享：
AP26160020880028

索馬里球證亞坦成首位被拒入境的賽事參與者。(美聯社)

adblk4

因為美國的入境禁令而被拒進入美國的世界盃參與者出現，來自索馬里的球證奧馬爾亞坦（Omar Artan）在邁亞密機場試圖入境時，被美國的移民部門拒絕入境，並目前返回了土耳其。國際足協（FIFA）隨後證實，去年被選為非洲足協年度球證的亞坦，會錯過決賽周。

國際足協的聲明表示：「FIFA確定賽事球證的亞坦因為被美國拒絕入境而無法參加訓練及世界盃的執法。FIFA沒有參與主辦國的入境程序，包括簽證的簽及，我們已被通知，亞坦的狀況目前不會改變。與以往的FIFA主辦的賽事一樣，東道主政府有最終決定誰能獲得簽證以及誰能入境該國的權利。」索馬里是特朗普（Donald Trump）在今年初列為旅遊限制的國家之一，亞坦目前返回土耳其，索馬里足協就聯絡FIFA希望能作出澄清。

adblk5

英國廣播公司（BBC）向美國白宮世界盃專責小組的負責人，安德魯朱利安尼（Andrew Giuliani）查詢，安德魯表示：「我現時無法透露有關的負面訊息，但海關及邊境控制人員的決定是對的，我支持這決定。」索馬里的體育部高級官員表示，未能回應他被拒絕入境的消息，但指亞坦的護照是有效。而索馬里駐內羅比的大使館指，亞坦因為在申請簽證出現困難，故當局為他發出特殊的外交護照。阿坦在2018年成為國際球證，並曾在非洲國家盃執法。

世界盃2026分組賽形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽A組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽B組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽C組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽D組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽E組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽F組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽G組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽H組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽I組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽J組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽K組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽L組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽 世界盃2026賽程，6月12日墨西哥對南非ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月13日加拿大對波斯尼亞ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月14日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月15日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月16日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月17日法國對塞內加爾ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月18日烏茲別克對哥倫比亞ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月19日墨西哥對南韓ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月19日墨西哥對南韓ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月21日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月22日新西蘭對埃及ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月23日挪威對塞內加爾及約旦對阿爾及利亞ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月24日巴拿馬對克羅地亞及哥倫比亞對剛果民主共和國ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月25日南非對日本ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月27日新西蘭對比利時ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月26日土耳其對美國ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月28日（am730製圖）
世界盃2026香港免費直播25場場次，包括揭幕戰墨西哥對南非（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括突尼西亞對日本（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括挪威對塞內加爾（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括新西蘭對比利時（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括1場32強及2場16強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括2場8強及2場4強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括決賽及季軍戰（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃打邊爐睇波好去處（資料截至6月2日）

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務