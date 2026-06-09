NBA總決賽｜特朗普唔旺紐約人　馬刺作客追回一場（有片）

美國總統特朗普（Donald Trump）出席了NBA總決賽的第3場，成為首位在NBA總決賽現場的美國總統。不過主場的紐約人未有受惠，在雲班耶馬（Victor Wembanyama）攻入32分之下，聖安東尼奧馬刺在絕地反擊贏115:111，場數追至1:2。

麥迪遜花園球場在第3場迎來稀客，特朗普應紐約人的班主邀請到場觀賽，因此特朗普成為賽事的另一焦點。而回到賽場上，主場輸了頭2場，在NBA史上，頭2支作客領先2:0的球隊都在最後奪冠。馬刺要破歷史，今場就必須要贏。馬刺第1節就以23投14中，60.9%的命中率在首節帶開過12分。主場的紐約人在第2節大反擊，安努奧比（OG Anunoby）與謝倫般臣（Jalen Brunson）分別取得11及10分，半場令紐約反先64:57。馬刺第3節有尚柏尼（Julian Champagnie）攻入9分，為球隊再度超前。第4節雖然般臣轟入12分，不過雲班耶馬都有10分，為馬刺守住領先優勢，以115:111作客贏回一場。