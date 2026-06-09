NBA總決賽｜特朗普恰眼瞓唔旺紐約人　馬刺作客追回一場

美國總統特朗普（Donald Trump）出席了NBA總決賽的第3場，成為首位在NBA總決賽現場的美國總統。不過主場的紐約人未有受惠，在雲班耶馬（Victor Wembanyama）攻入32分之下，聖安東尼奧馬刺在絕地反擊贏115:111，場數追至1:2。

麥迪遜花園球場在第3場迎來稀客，特朗普應紐約人的班主邀請到場觀賽，作為史上首位去看NBA總決賽的總統，特朗普因此成為賽事的另一焦點，螢幕顯示他的特寫鏡頭時，不少球迷發出噓聲，而特朗普面帶笑容。當畫面轉為紐約人球星謝倫般臣時，球迷就立即轉為歡呼聲。另外有鏡頭拍到特朗普在現場疑似入睡，片段可見他曾閉上雙目。