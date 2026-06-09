艾歷臣出院稱狀況良好　指與2021年時情況不同

在星期日（7日）的友賽中暈倒的丹麥國腳基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen），星期一透過社交平台表示已經出院，他又表示自己的狀況良好，而今次的事件與2021年時不同，並已開始康復。

在主場奧登斯的比賽，艾歷臣在65分鐘倒地，並且比賽被迫腰斬，艾歷臣之後可以自行甦醒及離開球場。他在Instagram上解釋自己狀況：「可能如你們所想像一樣，來自心臟除顫器的衝擊對我和家人起了很大作用，不過我想向大家保證，這與2021年發生的事是不同情況。」他續說：「除了感謝所有球員和場上醫療團隊的支持和幫助之外，我也無比感激多年來照顧我和我心臟的醫生們。多虧了他們精湛的醫術，我的植入式心臟除顫器才能完美地發揮其作用，在我需要的時候保護我。」