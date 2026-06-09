艾歷臣出院稱狀況良好　指與2021年時情況不同

在星期日（7日）的友賽中暈倒的丹麥國腳基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen），星期一透過社交平台表示已經出院，他又表示自己的狀況良好，而今次的事件與2021年時不同，並已開始康復。
在主場奧登斯的比賽，艾歷臣在65分鐘倒地，並且比賽被迫腰斬，艾歷臣之後可以自行甦醒及離開球場。他在Instagram上解釋自己狀況：「可能如你們所想像一樣，來自心臟除顫器的衝擊對我和家人起了很大作用，不過我想向大家保證，這與2021年發生的事是不同情況。」他續說：「除了感謝所有球員和場上醫療團隊的支持和幫助之外，我也無比感激多年來照顧我和我心臟的醫生們。多虧了他們精湛的醫術，我的植入式心臟除顫器才能完美地發揮其作用，在我需要的時候保護我。」
根據之前丹麥隊醫所指，艾歷臣的心臟除顫器確實是發揮了作用。艾歷臣指：「現在開始，我專注於康復，以及花時間陪家人，去休假，然後與我的孩子踢足球。」心臟除顫器大約只有手機一半的大小，並會在心臟的周圍連接導漿。英國的心臟病教授表示：「它全日24小時運作，持續監測心律。如果心臟出現可能導致心臟驟停的危險，裝置可以迅速檢測並進行治療。必要時，治療包括電擊以恢復正常心律。消除了人為因素，正如我們在歐洲盃上看到的那樣，當時必須進行體外心肺復甦術。心臟除顫器已植入患者體內，節省了寶貴的時間。」