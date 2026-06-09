柏天尼反擊起訴恩芬天奴　指控阻止其成為國際足協會長

被裁定貪污罪名不成立的前歐洲足協主席柏天尼（Michel Platini），在星期一（8日）於法國入稟刑事起訴現任國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino），指控對方在10年前揑造事實，阻止他當上國際足協主席。
在去年瑞士法院第二度審訊判柏天尼無罪之後，這位前法國名將就已經著巴黎的律師團隊，對恩芬天奴及其他5位瑞士的足協委員和檢察官進行起訴。柏天尼指控有人串謀揑造事賓、以權謀私，在10年前阻止他當中FIFA的會長。柏天尼的聲明表示，柏天尼還會對採取民事索償，要求包括FIFA作出賠償。
恩芬天奴在2016年當選為FIFA的會長，他此前曾為歐洲足協的秘書長，協助柏天尼。柏天尼原本被視為時任國際足協會長白禮達（Sepp Blatter）的熱門繼任人，原因是白禮達因為被美國政府調查貪污而被迫辭職，在4個月後，柏天尼與白禮達被捲入瑞士的獨立調查，指控白禮達向柏天尼支付200萬瑞士法郎的費用，使二人被迫下台，二人在2022年的審訊先被判無罪，瑞士聯邦檢察辦公室其後上訴，去年同樣判無罪。根據柏天尼的訴訟，他起訴的還包括2015年時的瑞士總檢察長Michael Lauber，以及當是的FIFA法律部總監Marco Villiger。