柏天尼反擊起訴恩芬天奴　指控阻止其成為國際足協會長

被裁定貪污罪名不成立的前歐洲足協主席柏天尼（Michel Platini），在星期一（8日）於法國入稟刑事起訴現任國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino），指控對方在10年前揑造事實，阻止他當上國際足協主席。

在去年瑞士法院第二度審訊判柏天尼無罪之後，這位前法國名將就已經著巴黎的律師團隊，對恩芬天奴及其他5位瑞士的足協委員和檢察官進行起訴。柏天尼指控有人串謀揑造事賓、以權謀私，在10年前阻止他當中FIFA的會長。柏天尼的聲明表示，柏天尼還會對採取民事索償，要求包括FIFA作出賠償。