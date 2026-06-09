熱門搜尋:
2026世界盃 吳文忻 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Jun-09 14:31
更新：2026-Jun-09 14:31

世界盃｜荷蘭添巴因傷退隊　巴西指尼馬康復進度良好

分享：
2026 05 30T184416Z 1090497981 UP1EM5U1G1RPZ RTRMADP 3 SOCCER CHAMPIONS PSG ARS

阿仙奴的添巴因為傷勢未癒而退出荷蘭大軍。(路透社)

adblk4

距離世界盃揭幕只有3日，各支球隊進入備戰最後階段，同時傷兵以及球員康復狀況都令人關注。其中荷蘭就確定，阿仙奴守將的祖利安添巴（Jurrien Timber）因為傷勢未及痊癒，已退出國家隊，並由新特蘭的基爾圖特亞（Lutsharel Geertruida）代替。至於巴西隊，球隊表示在磁力共振檢查後，尼馬（Neymar）的康復進度良好。

添巴早在歐聯決賽對巴黎聖日耳門前就因為股溝的傷勢休戰，在歐聯決賽的66分鐘他被換入場。而阿仙奴領隊的阿迪達（Mikel Arteta）在賽前稱添巴是「健康」，可以比賽。不過荷蘭足協在星期一（8日）指，添巴仍未完全康復，未達到符合醫療規範水平，因此他會離開國家隊的訓練營。而荷蘭也徵召從RB萊比錫外借新特蘭的守將基爾圖特亞代替。荷蘭首場賽事在6月14日對日本。

adblk5
2026 06 07T030121Z 846554574 UP1EM6708E855 RTRMADP 3 SOCCER FRIENDLY ARG HND

美斯有機會在冰島的友賽上陣。(路透社)

至於巴西隊方面，球隊指隊中老將的尼馬康復進度良好，在巴西足協的聲明指：「檢查結果顯示他的治療進展良好，符合預期標準。他會繼續接受巴西國家隊的醫療團隊，製定的康復計劃及體能訓練。」尼馬上月在比賽中二級肌肉撕裂，要休息2至3個星期。尼馬未有參與巴西之後對巴拿馬及埃及的友賽，並希望趕及在6月13日對摩洛哥前康復。

美斯冰島友賽可以上陣

衞冕的阿根廷就將會讓美斯（Lionel Messi）在對冰島的熱身賽上陣。史卡朗尼（Lionel Scaloni）在賽前表示：「美斯會嘐，只是我不知道有多少分鐘。我們仍需要在今日訓練後與他商量，我們會看他可以上陣多久，並避免任何風險。我們會決定，不過原則上他會上陣。」美斯在上月的美職聯賽因為肌肉疲勞而在美職聯賽換出，之後美斯雖然在對洪都拉斯的友賽列後備及熱身，不過未有上陣。阿根廷在星期二晚會在阿拉巴馬州對冰島。

adblk6
AP26157680815329

葡萄牙的利亞奧在對智利友賽領紅。(美聯社)

葡萄牙利亞奧為友賽紅牌辯護

葡萄牙的前鋒拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）在對智利的友賽，他澄清自己當時只為保護國家隊的隊友祖奧簡些路（Joao Cancelo）。上周末在葡萄牙舉行的這場友賽，比賽44分鐘時利亞奧與與智利的艾雲洛文（Ivan Roman）在互相差頸後,利亞奧出手拳擊洛文，二人最後同被罰紅牌。利亞奧在Instagram上解釋：「關於我被趕出場的事，我只是想保護隊友，無意僇害對手。不過葡萄牙的般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）就讚揚利亞奧保護隊友。不過利亞奧因此在星期三對尼日利亞的友賽停賽，不過在對剛果民主共和國的首場分組賽仍可以上陣。

adblk7
世界盃2026分組賽形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽A組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽B組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽C組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽D組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽E組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽F組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽G組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽H組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽I組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽J組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽K組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽L組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽 世界盃2026賽程，6月12日墨西哥對南非ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月13日加拿大對波斯尼亞ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月14日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月15日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月16日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月17日法國對塞內加爾ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月18日烏茲別克對哥倫比亞ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月19日墨西哥對南韓ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月19日墨西哥對南韓ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月21日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月22日新西蘭對埃及ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月23日挪威對塞內加爾及約旦對阿爾及利亞ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月24日巴拿馬對克羅地亞及哥倫比亞對剛果民主共和國ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月25日南非對日本ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月27日新西蘭對比利時ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月26日土耳其對美國ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月28日（am730製圖）
世界盃2026香港免費直播25場場次，包括揭幕戰墨西哥對南非（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括突尼西亞對日本（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括挪威對塞內加爾（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括新西蘭對比利時（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括1場32強及2場16強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括2場8強及2場4強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括決賽及季軍戰（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃打邊爐睇波好去處（資料截至6月2日）

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務