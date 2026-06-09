世界盃｜荷蘭添巴因傷退隊　巴西指尼馬康復進度良好

距離世界盃揭幕只有3日，各支球隊進入備戰最後階段，同時傷兵以及球員康復狀況都令人關注。其中荷蘭就確定，阿仙奴守將的祖利安添巴（Jurrien Timber）因為傷勢未及痊癒，已退出國家隊，並由新特蘭的基爾圖特亞（Lutsharel Geertruida）代替。至於巴西隊，球隊表示在磁力共振檢查後，尼馬（Neymar）的康復進度良好。
添巴早在歐聯決賽對巴黎聖日耳門前就因為股溝的傷勢休戰，在歐聯決賽的66分鐘他被換入場。而阿仙奴領隊的阿迪達（Mikel Arteta）在賽前稱添巴是「健康」，可以比賽。不過荷蘭足協在星期一（8日）指，添巴仍未完全康復，未達到符合醫療規範水平，因此他會離開國家隊的訓練營。而荷蘭也徵召從RB萊比錫外借新特蘭的守將基爾圖特亞代替。荷蘭首場賽事在6月14日對日本。
至於巴西隊方面，球隊指隊中老將的尼馬康復進度良好，在巴西足協的聲明指：「檢查結果顯示他的治療進展良好，符合預期標準。他會繼續接受巴西國家隊的醫療團隊，製定的康復計劃及體能訓練。」尼馬上月在比賽中二級肌肉撕裂，要休息2至3個星期。尼馬未有參與巴西之後對巴拿馬及埃及的友賽，並希望趕及在6月13日對摩洛哥前康復。
美斯冰島友賽可以上陣
衞冕的阿根廷就將會讓美斯（Lionel Messi）在對冰島的熱身賽上陣。史卡朗尼（Lionel Scaloni）在賽前表示：「美斯會嘐，只是我不知道有多少分鐘。我們仍需要在今日訓練後與他商量，我們會看他可以上陣多久，並避免任何風險。我們會決定，不過原則上他會上陣。」美斯在上月的美職聯賽因為肌肉疲勞而在美職聯賽換出，之後美斯雖然在對洪都拉斯的友賽列後備及熱身，不過未有上陣。阿根廷在星期二晚會在阿拉巴馬州對冰島。
葡萄牙利亞奧為友賽紅牌辯護
葡萄牙的前鋒拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）在對智利的友賽，他澄清自己當時只為保護國家隊的隊友祖奧簡些路（Joao Cancelo）。上周末在葡萄牙舉行的這場友賽，比賽44分鐘時利亞奧與與智利的艾雲洛文（Ivan Roman）在互相差頸後,利亞奧出手拳擊洛文，二人最後同被罰紅牌。利亞奧在Instagram上解釋：「關於我被趕出場的事，我只是想保護隊友，無意僇害對手。不過葡萄牙的般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）就讚揚利亞奧保護隊友。不過利亞奧因此在星期三對尼日利亞的友賽停賽，不過在對剛果民主共和國的首場分組賽仍可以上陣。