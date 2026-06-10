世界盃｜Now評述團陳肇麒睇葡萄牙唔睇西班牙　德國球迷劉舜文望愛隊爭口氣

前香港足球先生的陳肇麒，與前「有線歌神」劉舜文，將一起在Now TV作為今屆世界盃決賽周的旁述。「韋拿踢法似佢」的陳七表示，今屆自己想看的是葡萄牙而不是西班牙。至於眾所周知的德國球迷劉舜文，就希望愛隊今年生性。
過去世界盃可能都只是受邀的嘉賓，今年肇麒就「坐正」成為世界盃的主持之一。在過去一段時間開始成為英超的評述，作為一位前球員，肇麒對於比賽的着眼點，在於比賽中的技戰術，以及教練的排陣得。作為講波界的「老大哥」，舜文表示其實自己已經16年沒有作為世界盃評述，在2002、2006及2010年在另一邊電視台，之後的世界盃都有擔任視障者的口述影像，真正作為世界盃評述，一等就16年。他指，其實作為評述員要講到世界盃都是緣份，畢竟不單是自己的水平，還要看公司。
肇麒望C朗都有完美結局
對於足球，兩位都肯定有非常熟悉，在今屆的世界盃，他們各有關注的球隊。陳肇麒指，他自己在意的是葡萄牙。因為這應該是41歲的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）的最後一屆，然而他提及的是葡萄牙的一對巴黎聖日耳門中場祖奧尼維斯（Joao Neves）與域天拿（Vitinha），他們在歐聯賽場為PSG成功衞冕，肇麒覺得，二人在球會本身就有合作，來到國家隊就看能否發揮在球會的作用，為C朗取得完美結局。他指出，畢竟這一代人都是看着C朗與美斯（Lionel Messi）長大，在美斯上屆已經贏過，現在輪到C朗。
舜文方面，當然是談到德國隊。他指出，連續兩屆的分組賽止步，德國隊難免是令人失望，今屆擴軍至48隊，若再次在分組賽出局就難以接受。舜文指，德國隊在八大熱門中，與荷蘭、巴西及葡萄牙應該是八大的「下弦」，但在可能沒有被看好下，或者可以再次交出2014年的成績。畢竟當年德國隊也是首支突破洲際界限，在美洲土地贏得世界盃的歐洲球隊。他又特別提到科利安華迪斯（Florian Wirtz）與穆斯亞拿（Jamal Musiala），希望這兩位頂級的球員帶起球隊，同時他期望今屆的世界盃可以看到一些的新星冒起。