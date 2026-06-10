世界盃｜Now評述團陳肇麒睇葡萄牙唔睇西班牙　德國球迷劉舜文望愛隊爭口氣（有片）

前香港足球先生的陳肇麒，與前「有線歌神」劉舜文，將一起在Now TV作為今屆世界盃決賽周的旁述。「韋拿踢法似佢」的陳七表示，今屆自己想看的是葡萄牙而不是西班牙。至於眾所周知的德國球迷劉舜文，就希望愛隊今年生性。

過去世界盃可能都只是受邀的嘉賓，今年肇麒就「坐正」成為世界盃的主持之一。在過去一段時間開始成為英超的評述，作為一位前球員，肇麒對於比賽的着眼點，在於比賽中的技戰術，以及教練的排陣得。作為講波界的「老大哥」，舜文表示其實自己已經16年沒有作為世界盃評述，在2002、2006及2010年在另一邊電視台，之後的世界盃都有擔任視障者的口述影像，真正作為世界盃評述，一等就16年。他指，其實作為評述員要講到世界盃都是緣份，畢竟不單是自己的水平，還要看公司。