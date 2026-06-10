世界盃｜L組戰力 三獅誓將足球帶回家

世界排名第4的「三獅兵團」英格蘭，總跟大賽無緣，2018年世盃摘下殿軍，近兩屆歐國盃「二奶命」；今屆仍要寄望當今最佳射手之一的三獅隊長哈利卡尼(Harry Kane)，自加盟拜仁慕尼黑打破個人無冠魔咒後，再助首度帶隊出戰大賽的德國人杜曹凱旋而歸。三獅棄用高爾彭馬(Palmer)及菲爾科頓(Foden)等球星，但副隊長迪格蘭賴斯(Rice)等多位阿仙奴好手入圍，加上老兵佐敦軒達臣(Jordan Henderson)及新丁迪積史賓斯(Djed Spence)獲青睞，實力算是平均，最擔心是眾將經漫長英超賽季洗禮，能否及時回氣。

世盃L組英格蘭近年大賽表現對辦，惜未能染指錦標。今屆世盃主帥杜曹(Tuchel)點兵惹爭議，但無論如何，只要將「足球帶回家」(Football’s coming home)就能滿足一眾擁躉多年的心願。

克羅地亞要打車輪戰

世界排名11的克羅地亞，2018年得亞軍、上屆奪季；但一眾主將年紀不輕，分組賽遊走美加或損「格仔軍團」發揮，其中主將莫迪歷(Modric)已年屆40，功勳教練戴歷(Dalic)必須善用隊中好手作車輪戰，彌補平均年齡偏大的弱點，才有機會再次製造驚喜。

世界排名73的加納，臨時聘請經驗主帥基羅斯(Queiroz)領軍，陣中最有名氣的主將是曼城翼鋒安東尼施美安(Antoine Semenyo)及前阿仙奴中場湯馬士柏迪(Thomas Partey)；但將帥磨合時間不足，非洲「黑星」打天才波，要在小組突圍已有難度。