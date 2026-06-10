世界盃｜K組戰力 葡萄牙擁PSG三寶助C朗

世界排第5位的葡萄牙，自2016年歐國盃奪冠後，兩度在歐國聯封王，走勢不下另一南歐勁旅西班牙。外界焦點集中在球王基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo)身上時，其實隊內的巴黎聖日耳門(PSG)三寶亦值得重視。 大巴黎在歐聯「冧莊」，隊中葡兵域天拿(Vitinha)、紐奴文迪斯(Nuno Mendes)及祖奧尼維斯(Joao Neves)3將功勞不小，尤以域天拿中場控制比賽節奏，在國家隊配合般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)、貝拿度施華(Bernardo Silva)，中場控球力極強。前線有「C朗」及祖奧菲歷斯這個沙特艾納斯組合，加上側擊的柏度尼圖(Perdo Neto)及法蘭斯高干斯卡奧(Francisco Conceicao)，火力十足。

葡萄牙首兩輪絕對有力擊敗剛果民主共和國及烏茲別克，尾輪鬥哥倫比亞應是首名之爭，出線後目標當然是先衝破上屆8強成績，再為41歲的C朗譜寫最美的世盃終章。