世界盃｜伊朗足協指責球迷門票被註銷　國際足協稱會提供協助

根據國際足協的分配，令支球隊會獲得球場容量8%的門票限額，即是每場比賽預計有數千張。不過伊朗足協向當地半官方的媒體，投訴未能向球迷提供門票：「事件引發嚴重的問題，就是非體育以及政治因素影響世界最大足球活動的憂慮。」FIFA在周二也回應事件：「正與伊朗足球協會密切合作，尋找符合規定的解決方案，最大限度地為伊朗球迷提供觀看比賽的機會。」

伊朗公民難以入境美國

美國白宮世界盃專責小組的行政總監安德魯朱利安尼（Andrew Giuliani）在周二亦表示，伊朗隊只可以在比賽前的一天入境美國，他指蒂華納與洛杉磯只有很短的航程，同時仔確定部份的伊朗官員不被准許入境，他說：「你可以想像，那裡有些人自稱是教練，但可能不是。總統在這方面很清楚，他希望確保他們有公平的比賽機會，同時也確保那些直接與伊斯蘭革命衛隊合作的人無法進入美國。」

事實上，伊朗公民因為美國去年的入境限制以及金融制裁，要取得美國的簽證本身就已經是一個問題，因此在伊朗的公民不易獲得簽證去看世界盃。而目前未清楚當中涉及多少張的門票。除了伊朗之外，日前來自索馬里的球證也被美國拒絕入境，令他無法執法決賽周賽事，至於伊拉克的職球員亦在芝加哥受阻撓，一名球員在機場扣留多個小時後放行，而一名攝影師被拒入境。