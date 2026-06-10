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體育
出版：2026-Jun-10 11:29
更新：2026-Jun-10 11:29

世界盃｜伊朗足協指責球迷門票被註銷　國際足協稱會提供協助

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伊朗球迷在蒂華納的酒店外支持球隊。(路透社)

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伊朗足協在星期二（9日）指控國際足協（FIFA）將他們球迷門票註銷，他們指無法向球迷提供球隊首場對新西蘭比賽的門票。FIFA表示會盡力提供協助，讓伊朗球迷有最大可能性入場觀戰。

根據國際足協的分配，令支球隊會獲得球場容量8%的門票限額，即是每場比賽預計有數千張。不過伊朗足協向當地半官方的媒體，投訴未能向球迷提供門票：「事件引發嚴重的問題，就是非體育以及政治因素影響世界最大足球活動的憂慮。」FIFA在周二也回應事件：「正與伊朗足球協會密切合作，尋找符合規定的解決方案，最大限度地為伊朗球迷提供觀看比賽的機會。」

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伊朗公民難以入境美國

美國白宮世界盃專責小組的行政總監安德魯朱利安尼（Andrew Giuliani）在周二亦表示，伊朗隊只可以在比賽前的一天入境美國，他指蒂華納與洛杉磯只有很短的航程，同時仔確定部份的伊朗官員不被准許入境，他說：「你可以想像，那裡有些人自稱是教練，但可能不是。總統在這方面很清楚，他希望確保他們有公平的比賽機會，同時也確保那些直接與伊斯蘭革命衛隊合作的人無法進入美國。」

事實上，伊朗公民因為美國去年的入境限制以及金融制裁，要取得美國的簽證本身就已經是一個問題，因此在伊朗的公民不易獲得簽證去看世界盃。而目前未清楚當中涉及多少張的門票。除了伊朗之外，日前來自索馬里的球證也被美國拒絕入境，令他無法執法決賽周賽事，至於伊拉克的職球員亦在芝加哥受阻撓，一名球員在機場扣留多個小時後放行，而一名攝影師被拒入境。

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