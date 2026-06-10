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體育
出版：2026-Jun-10 12:10
更新：2026-Jun-10 12:10

世界盃｜美斯阿根廷熱身賽上陣　大勝冰島有入波

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阿根廷友賽冰島

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阿根廷爭取衞冕前的最後試練，球隊在阿拉巴馬州與冰島「拍跳」，美斯（Lionel Messi）今場後備上陣20分鐘並射入12碼，帶領阿根廷贏3:0。其他世界盃球隊的友賽，沙特阿拉伯與塞內加爾互交白卷，剛果民主共和國就1:2不敵智利。

雖然只是熱身賽，但是阿拉巴馬州的球場，仍有8萬幾人入場觀球王美斯。上月在美職聯受傷換出的美斯，今場未有出現阿根廷的正選名單，在上半場只列後備。但阿根廷仍憑華倫天巴高（Valentin Barco）在8分鐘打開紀錄。然而阿根廷之後都未有再破關的機會，到比賽的70分鐘，球隊換入球迷期待的美斯，2分鐘後阿根廷獲得12碼，美斯操刀為球隊拉開比數，泰亞高艾美達（Thiago Almada）在87分鐘為阿根廷再下一城，令球隊大勝冰島3:0。

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2026 06 10T022233Z 1796483584 MT1USATODAY29163156 RTRMADP 3 SOCCER INTERNATIONAL MENS FRIENDLY ICELAND AT ARGENTINA 2026 06 10T022005Z 964904930 MT1USATODAY29163143 RTRMADP 3 SOCCER INTERNATIONAL MENS FRIENDLY ICELAND AT ARGENTINA 2026 06 10T021742Z 1902644039 MT1USATODAY29163086 RTRMADP 3 SOCCER INTERNATIONAL MENS FRIENDLY ICELAND AT ARGENTINA 阿根廷友賽3:0輕取冰島。(路透社) 2026 06 10T032836Z 1446376683 MT1USATODAY29163925 RTRMADP 3 SOCCER INTERNATIONAL MENS FRIENDLY ICELAND AT ARGENTINA

沙特悶和塞內加爾

另外3支球隊也分別進行熱身，在德州的聖安東尼奧，沙特阿拉伯與塞內加爾交手。塞內加爾今場欠缺具威脅攻勢，相反沙特卻有不少入球機會，而下半場84分鐘塞內加爾前鋒的尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）領第2面黃牌被逐，兩隊最終都是踢平0:0。

而剛果民主共和國，因為西班牙的預防伊波拉措施，球隊要閉門與智行對賽，結果智利在先入2球下，以2:1擊敗剛果民主共和國。剛果民主共和國將啟程到美國準備世界盃決賽周，他們首場分組賽會對葡萄牙。

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阿根廷對冰島精華

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