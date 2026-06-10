世界盃｜美斯阿根廷熱身賽上陣　大勝冰島有入波

阿根廷爭取衞冕前的最後試練，球隊在阿拉巴馬州與冰島「拍跳」，美斯（Lionel Messi）今場後備上陣20分鐘並射入12碼，帶領阿根廷贏3:0。其他世界盃球隊的友賽，沙特阿拉伯與塞內加爾互交白卷，剛果民主共和國就1:2不敵智利。

雖然只是熱身賽，但是阿拉巴馬州的球場，仍有8萬幾人入場觀球王美斯。上月在美職聯受傷換出的美斯，今場未有出現阿根廷的正選名單，在上半場只列後備。但阿根廷仍憑華倫天巴高（Valentin Barco）在8分鐘打開紀錄。然而阿根廷之後都未有再破關的機會，到比賽的70分鐘，球隊換入球迷期待的美斯，2分鐘後阿根廷獲得12碼，美斯操刀為球隊拉開比數，泰亞高艾美達（Thiago Almada）在87分鐘為阿根廷再下一城，令球隊大勝冰島3:0。