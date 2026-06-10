網球｜細威莎蓮娜復出皇后會盃　雙打首圈報捷

莎蓮娜在2022年贏得第23個大滿貫後要「遠離」賽場，在遠離網球1,375日，「細威」莎蓮娜在皇后會盃的女雙復出。她與加拿大新秀莫寶高合作，首圈就以盤數2:0擊敗賽事3號種子的洛列菲（Erin Routliffe）與美前查馬天妮絲（Nicole Melichar-Martinez）。

法國公開賽結束後，網球又到草地賽季。英國皇后會盃網球賽，44歲的莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）在雙打夥拍加拿大的莫寶高（Victoria Mboko）復出，贏得自2022年遠離網球後的首場勝利。女單方面，英國美少女的拉度卡露（Emma Raducanu）首圈擊敗比蓮高娃（Anna Blinkova）。

細威：復出因為小朋友放暑假

細威在賽後表示：「這真的很多歡樂，與維多莉亞（莫寶高）打沒很快樂，他真的能夠支持隊伍，在重要時間交出表現，我需要依賴她，我們之前沒有一起打過，不過感覺很自然。」對於復出的原因，她表示：「我沒有其他好事做，我已經厭倦躺在家中，我的孩子都放暑假了，所以為何不復出？我沒有在這裡打過，之前這只有男性比賽，我感覺在一些標誌性場地比賽很特別。」

至於女單的比賽，英國的拉度卡露在首圈取勝，她以兩盤6:0、6:3擊敗俄羅斯的比蓮高娃，這是她自3月6日在印第安韋爾斯首圈以來的首場勝利。而菲律賓的艾拉（Alexandra Eala）在首圈面對中國的張帥，以盤數2:0擊敗對手晉級。