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體育
出版：2026-Jun-10 13:09
更新：2026-Jun-10 13:09

西甲｜皇家馬德里稱1.5億歐元購艾華利斯被拒　遭馬德里體育會恥笑

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祖利安艾華利斯將代表阿根廷爭取衞冕。(路透社)

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西甲皇家馬德里在完成會長選舉之後，再次當選的佩雷斯（Florentino Perez）曾表示會以1.5億歐元收購一位球星加入銀河艦隊，球隊在星期二（9日）的董事會後聲明，表示球會向馬德里體育會開出1.5億歐元收購阿根廷的祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）被拒，皇馬還稱與馬體會「關係友好」，感激對方，不過引來是馬體會的取笑。

皇馬在星期二發出聲明：「在今日的董事局會議後，向馬德里體育會提出以1.5億歐元取得祖利安艾華利斯的轉會權。在經過審視和評估後，馬德里體育會在兩家球會的友好之下表示感謝，並因為考慮到球員的解約條款而拒絕。」馬體會隨後在聲明上留下一個取笑的表情符號。

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馬體會之後回應：「你一定是把教育和感恩混為一談了，但為了避免誤會，我們甚麼都沒感謝你。 我們既不研究，也不會考慮任何關於祖利安的提議。你帶給我們的歡樂甚至比巴塞隆拿還多，我們怎麼可能相處不來呢？」馬體會再附註表示：「趁着我們與他們新會長的良好關係，就看你們會否停止『偷走』我們的青訓球員，非常感謝。」另外皇馬亦確定，季中接任主帥的艾比路亞（Alvaro Arbeloa）離任，這為摩連奴（Jose Mourinho）的回歸鋪路。

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