西甲｜皇家馬德里稱1.5億歐元購艾華利斯被拒　遭馬德里體育會恥笑

西甲皇家馬德里在完成會長選舉之後，再次當選的佩雷斯（Florentino Perez）曾表示會以1.5億歐元收購一位球星加入銀河艦隊，球隊在星期二（9日）的董事會後聲明，表示球會向馬德里體育會開出1.5億歐元收購阿根廷的祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）被拒，皇馬還稱與馬體會「關係友好」，感激對方，不過引來是馬體會的取笑。

皇馬在星期二發出聲明：「在今日的董事局會議後，向馬德里體育會提出以1.5億歐元取得祖利安艾華利斯的轉會權。在經過審視和評估後，馬德里體育會在兩家球會的友好之下表示感謝，並因為考慮到球員的解約條款而拒絕。」馬體會隨後在聲明上留下一個取笑的表情符號。