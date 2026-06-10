世界盃｜英格蘭關注沙卡傷未痊癒　杜曹認為英格蘭非熱門

英格蘭在星期三（10日）會進行決賽周的最後的熱身賽，對哥斯達黎加，領隊的杜曹（Thomas Tuchel）指因為布卡約沙卡（Bukayo Saka）未完全康復，球隊要小心照顧好這位阿仙奴前鋒。而他認為，英格蘭隊不會是奪標的熱門，但球隊要「敢於造夢」，挑戰冠軍。
沙卡因為阿基里斯腱受傷，缺席了聯賽後段的比賽，之後及時復出為阿仙奴取得英超冠軍。對於沙卡目前狀況，杜曹在賽前表示；「我們仍需要多點關注布卡約，他在3月受傷，並帶傷參加了整個英超賽季。他在季末挺身而出上陣，而且表現出色，但在比賽之間的時間，我們讓他輪休。目前這種情況還在繼續，我們正在逐步恢復他的狀態。我們剛完成訓練，包括布卡約，所有人都有參與。」
杜曹：歷史令英格蘭不會是熱門
對於英格蘭的爭標機會，他覺得三獅兵團不是熱門，他說：「如果打入了2屆歐洲國家盃決賽，在世界盃打入四強八強，那就具備了實力，然後去贏得冠軍。可能還需要一點運氣，我強烈相信我們可以達到，不過基於歷史原因，我認為我們不是熱門。我們視自己為競爭者、挑戰者，我們想要走到最後，但我不認為我們是大熱門。可能是錯誤的比較，不過如果你60年都沒贏過溫布頓，你不會是熱門，當然你會有能力贏，而這就是我們要做的。」
杜曹表示：「我們知道需要付出甚麼，也知道需要保持心境平靜，專注於踏出的每一步。如果我們想登頂，就必須一步一步地開始這段旅程。否則，我們就會被分散注意力。我有一個信念，我們全部都有信念和夢想，但這需要伴隨着努力、責任、承諾和紀錄，有時還有些失望，這一切都是當中的一部份，不過我們要敢於造夢，這是重要的。」