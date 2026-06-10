世界盃｜英格蘭關注沙卡傷未痊癒　杜曹認為英格蘭非熱門

英格蘭在星期三（10日）會進行決賽周的最後的熱身賽，對哥斯達黎加，領隊的杜曹（Thomas Tuchel）指因為布卡約沙卡（Bukayo Saka）未完全康復，球隊要小心照顧好這位阿仙奴前鋒。而他認為，英格蘭隊不會是奪標的熱門，但球隊要「敢於造夢」，挑戰冠軍。

沙卡因為阿基里斯腱受傷，缺席了聯賽後段的比賽，之後及時復出為阿仙奴取得英超冠軍。對於沙卡目前狀況，杜曹在賽前表示；「我們仍需要多點關注布卡約，他在3月受傷，並帶傷參加了整個英超賽季。他在季末挺身而出上陣，而且表現出色，但在比賽之間的時間，我們讓他輪休。目前這種情況還在繼續，我們正在逐步恢復他的狀態。我們剛完成訓練，包括布卡約，所有人都有參與。」