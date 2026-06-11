世界盃｜A組太極虎登場 南韓鬥捷克 「細」均力敵

A組同日另一場賽事在香港時間明早上演，兩支實而不華的亞、歐好手南韓及捷克碰頭，「細」勢力敵，預計入球不多。(球賽編號FB0002，6月12日10:00開賽)

外界預期今場交手兩隊是A組次名之爭，其中「太極虎」南韓上屆打入16強才大敗巴西止步，隊長孫興民該屆未有入球。球隊今屆由兩年前接掌帥印的名宿教練洪明甫領軍，仍擁有不少外流歐洲大會的球員，至於下月年屆34歲的孫興民，今年在美職未有入球，跟上屆以2球成為球隊首席射手的曹圭成，仍是不可或缺的攻擊主將，勢成眾矢之的。「太極虎」只望黃喜燦、李在城及李康仁等好手，能適時挺身而出，助南韓走得更遠。