世界盃｜A組太極虎登場 南韓鬥捷克 「細」均力敵

A組同日另一場賽事在香港時間明早上演，兩支實而不華的亞、歐好手南韓及捷克碰頭，「細」勢力敵，預計入球不多。(球賽編號FB0002，6月12日10:00開賽)
外界預期今場交手兩隊是A組次名之爭，其中「太極虎」南韓上屆打入16強才大敗巴西止步，隊長孫興民該屆未有入球。球隊今屆由兩年前接掌帥印的名宿教練洪明甫領軍，仍擁有不少外流歐洲大會的球員，至於下月年屆34歲的孫興民，今年在美職未有入球，跟上屆以2球成為球隊首席射手的曹圭成，仍是不可或缺的攻擊主將，勢成眾矢之的。「太極虎」只望黃喜燦、李在城及李康仁等好手，能適時挺身而出，助南韓走得更遠。
球隊近兩場在美國友賽國先後大炒千里達及小勝薩爾瓦多，志在適應該隊首兩輪在墨西哥高海拔球場出擊。今場防線由拜仁慕尼黑中堅金玟哉壓陣，望頂住捷克一眾「高佬」，由中前場球員以快打慢制敵。
捷克球員高大
對手捷克闊別20年再踏決賽周舞台，四線主力全屬外流兵，包括燕豪芬門將高華(Kovar)、狼隊中堅卡列錫(Krejci)、韋斯咸中場湯馬士蘇錫克(Tomas Soucek)及利華古遜射手柏德列舒希克(Patrik Schick)，高大球員眾多，博死球剋制太極虎會是重點戰略。綽號「巫師」的捷克教練古比克(Koubek)已表明會嚴防孫興民，又稱球隊或不及2004年奪得歐國盃季軍的黃金一代，但團隊及組織力比以往更強，心理強大是最強武器。
兩隊稍後分鬥南非會是小組重點爭勝目標，今場先謹慎合理，入球中位數[2.5]細盤先取。
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