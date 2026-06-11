世界盃｜世盃開鑼戰 墨西哥穩勝南非

世盃自2006年起，主辦國慣例成揭幕戰主角，過去5屆主隊首戰錄得3勝1和1負戰績，不勝的兩仗是實力偏弱的南非及上屆的卡塔爾；今屆美加墨主辦，墨西哥打頭陣，鬥南非碰巧正是2010年揭幕戰戲碼，只是主客對調，當時墨西哥追平1比1。今場世界排名15的墨西哥，在可坐8萬多人的墨西哥城阿茲特克體育場擺下擂台，迎戰世界排名60的南非，可看高一線。

墨西哥要靠友賽備戰，踏入今年8戰獲6勝2和，其中3月以0比0和歐洲勁旅葡萄牙，而賽前最後一場熱身賽，以5比1大炒塞爾維亞，當時排「4-1-4-1」陣式，剛在富咸約滿的墨西哥現役首席射手魯爾占美尼斯(Raul Jimenez)掛帥並有士哥；現效費倫巴治的國家隊隊長艾臣艾華利斯(Edson Alvarez)，今場有望正選出戰。球隊三線實力平均，先遇同組最弱一隊，必要把握良機。墨國老帥艾基利(Aguirre)多年前執教埃及，曾在非國盃不敵南非；並指對方近年進步不少，擁有一些外流海外的好手，未可輕視。