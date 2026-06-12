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體育
出版：2026-Jun-12 02:20
更新：2026-Jun-12 02:20

世界盃｜群星拱照開幕禮　Shakira重返世盃高唱主題曲

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世界盃｜群星拱照開幕禮　Shakira重返世盃高唱主題曲（路透社）

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美加墨世界盃正式揭開戰幔！

首場分組賽由 A 組墨西哥對陣南非，今屆世盃開幕禮於比賽 1 小時 30 分鐘前盛大舉行。今屆世盃主題曲《Dai Dai》由拉丁天后 Shakira 以及尼日利亞歌手 Burna Boy 合作主唱，兩人亦於這次開幕禮領銜演出，勁歌熱舞為世盃打響頭炮。

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開幕禮充滿拉丁美洲風情　西班牙文音樂為世盃揭幕

開幕禮甫開始，現場旁述便以極具感染力的聲音熱情歡迎全球球迷：「歡迎來到墨西哥！」隨後，一座巨大的充氣大力神盃昂然現身於球場中央。

隨着熱鬧的舞蹈點綴全場，舞台隨即交予墨西哥國民級流行搖滾樂隊Maná，為開幕禮打開序幕。隨後委內瑞拉歌手 Danny Ocean，以及哥倫比亞歌手 J Balvin 相繼登場。

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「世盃歌后」Shakira壓軸登場

說起世界盃主題曲，相信絕大部分球迷腦海中第一個浮現的旋律，必定是由哥倫比亞拉丁天后 Shakira 的 2010 南非世界盃的《Waka Waka》。今屆世界盃當然少不得她，與非洲巨星 Burna Boy 聯手合唱今屆世盃主題曲《Dai Dai》。

美加墨世界盃主題曲《Dai Dai》：

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開幕禮過後，今屆世界盃首場比賽隨即展開，由東道主之一的墨西哥於阿茲特克體育場（Estadio Azteca）擺下擂台迎戰南非，此戰亦是 2010 年南非世界盃揭幕戰的「翻版戲碼」。

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