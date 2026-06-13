世界盃｜開幕禮如巡迴演唱會　美加墨連開三站創歷史

今屆世盃由美國、加拿大及墨西哥聯手舉辦，規模空前盛大，就連開幕禮都會分別在三個國家接連舉行。「墨西哥站」由拉丁天后 Shakira 演出今屆世界盃主題曲《Dai Dai》；「加拿大站」則提倡多元共融文化；而壓軸的「美國站」則帶來一場經典荷里活「大製作」，先有 Blackpink LISA 獻唱，再有 Katy Perry 壓軸登場。

「墨西哥站」：世盃天后 Shakira 強勢回歸 東道主順利取勝 於今屆揭幕戰墨西哥對南非前，首站開幕禮先於墨西哥城阿茲特克體育場舉行。現場旁述一聲：「歡迎來到墨西哥！」為今屆世盃揭開序幕，然後一座巨大的充氣大力神盃昂然現身於球場中央，何其壯觀。 隨着熱鬧的舞蹈點綴全場，舞台隨即交予墨西哥國民級流行搖滾樂隊 Maná，為開幕禮打開序幕。隨後委內瑞拉歌手 Danny Ocean，以及哥倫比亞歌手 J Balvin 相繼登場，Shakira 壓軸出場與非洲巨星 Burna Boy 聯手合唱今屆世盃主題曲《Dai Dai》。

而揭幕戰東道主墨西哥憑著祖利安昆諾尼斯（Julian Quinones）以及魯爾占美尼斯（Raul Jimenez）的入球，以 2:0 輕取南非。此場揭幕戰球證一共出示三張紅牌，為世盃首次在揭幕戰出示3張紅牌。

加拿大站：開幕禮展現多元文化 爛大力神盃搶鏡？ 加拿大開幕禮選擇以「多元文化」作為主題，向當地原住民致敬，並由原住民背景的加拿大歌手 William Prince 旁述。隨後多名歌手演出，包括Elyanna 與 Jessie Reyez 現場演出今屆世盃其中一首官方主題歌曲《Illuminate》。而法國饒舌歌手 Vegedream 亦驚喜現身，當年 2018 年法國奪冠後，Vegedream 當年特別推出了風靡全球的應援神曲《Ramenez la coupe à la maison》（意即把獎盃帶回家）。 然而加國開幕禮發生一件小播曲，就是場中間的吹氣大力神盃在表演中意外破掉，「眼利」的觀眾便可以見到大力神盃頂部並不完整，而該場加拿大則與波斯尼亞以 1:1 打成平手，取得加國於世盃的歷史第一分。

Vegedream 世盃神曲《Ramenez la coupe à la maison》：

美國站：最奢華荷里活視覺盛宴 Blackpink LISA 登台亮相 美國開幕禮於洛杉磯 SoFi 球場（SoFi Stadium）舉行，分為兩部份，甫開始時球場中間為一張巨大的美國地圖。伴隨著鼓聲及花式足球表演，舞台展開，一個充氣巨型大力神盃於正中間揚起。多名歌星輪流上台表演今屆不同的世界盃主題曲，包括 Future 及 Tyla 演唱《Game time》，而韓國知名女團 Blackpink 成員 LISA，亦與 Rema 及 Anitta 上台獻唱 《Goals》。不過可見現場觀眾尚未完全入座，故開幕禮第一部份進行時，座位上僅有約一半觀眾。 其後開賽前約 15 分鐘，球場中間由大熱足球影集《Ted Lasso》男星 Jason Sudeikis 歡迎今屆世盃參賽的 48 支隊伍，其後壓軸出場的美國歌手 Katy Perry 演唱《Wonder》，為三站開幕禮劃上壯麗句號。