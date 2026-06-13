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體育
出版：2026-Jun-13 08:58
更新：2026-Jun-13 08:58

世界盃｜開幕禮如巡迴演唱會　美加墨連開三站創歷史

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世界盃｜開幕禮如巡迴演唱會　美加墨連開三站創歷史

世界盃｜開幕禮如巡迴演唱會　美加墨連開三站創歷史（路透社）

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今屆世盃由美國、加拿大及墨西哥聯手舉辦，規模空前盛大，就連開幕禮都會分別在三個國家接連舉行。「墨西哥站」由拉丁天后 Shakira 演出今屆世界盃主題曲《Dai Dai》；「加拿大站」則提倡多元共融文化；而壓軸的「美國站」則帶來一場經典荷里活「大製作」，先有 Blackpink LISA 獻唱，再有 Katy Perry 壓軸登場。

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「墨西哥站」：世盃天后 Shakira 強勢回歸　東道主順利取勝

於今屆揭幕戰墨西哥對南非前，首站開幕禮先於墨西哥城阿茲特克體育場舉行。現場旁述一聲：「歡迎來到墨西哥！」為今屆世盃揭開序幕，然後一座巨大的充氣大力神盃昂然現身於球場中央，何其壯觀。

隨着熱鬧的舞蹈點綴全場，舞台隨即交予墨西哥國民級流行搖滾樂隊 Maná，為開幕禮打開序幕。隨後委內瑞拉歌手 Danny Ocean，以及哥倫比亞歌手 J Balvin 相繼登場，Shakira 壓軸出場與非洲巨星 Burna Boy 聯手合唱今屆世盃主題曲《Dai Dai》。

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而揭幕戰東道主墨西哥憑著祖利安昆諾尼斯（Julian Quinones）以及魯爾占美尼斯（Raul Jimenez）的入球，以 2:0 輕取南非。此場揭幕戰球證一共出示三張紅牌，為世盃首次在揭幕戰出示3張紅牌。

「墨西哥站」：世盃天后 Shakira 強勢回歸　東道主順利取勝（路透社） 「墨西哥站」：世盃天后 Shakira 強勢回歸　東道主順利取勝（美聯社） 「墨西哥站」：世盃天后 Shakira 強勢回歸　東道主順利取勝（美聯社） 「墨西哥站」：世盃天后 Shakira 強勢回歸　東道主順利取勝（美聯社） 「墨西哥站」：世盃天后 Shakira 強勢回歸　東道主順利取勝（美聯社） 「墨西哥站」：世盃天后 Shakira 強勢回歸　東道主順利取勝（美聯社） 「墨西哥站」：世盃天后 Shakira 強勢回歸　東道主順利取勝（路透社） 「墨西哥站」：世盃天后 Shakira 強勢回歸　東道主順利取勝（美聯社） 「墨西哥站」：世盃天后 Shakira 強勢回歸　東道主順利取勝（路透社） 「墨西哥站」：世盃天后 Shakira 強勢回歸　東道主順利取勝（路透社）

加拿大站：開幕禮展現多元文化　爛大力神盃搶鏡？

加拿大開幕禮選擇以「多元文化」作為主題，向當地原住民致敬，並由原住民背景的加拿大歌手 William Prince 旁述。隨後多名歌手演出，包括Elyanna 與 Jessie Reyez 現場演出今屆世盃其中一首官方主題歌曲《Illuminate》。而法國饒舌歌手 Vegedream 亦驚喜現身，當年 2018 年法國奪冠後，Vegedream 當年特別推出了風靡全球的應援神曲《Ramenez la coupe à la maison》（意即把獎盃帶回家）。

然而加國開幕禮發生一件小播曲，就是場中間的吹氣大力神盃在表演中意外破掉，「眼利」的觀眾便可以見到大力神盃頂部並不完整，而該場加拿大則與波斯尼亞以 1:1 打成平手，取得加國於世盃的歷史第一分。

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世界盃2026，加拿大開幕禮（路透社）

留意大力神盃頂部，在表演途中的確有破損。（路透社）

加拿大站：開幕禮展現多元文化　法國奪冠神曲主唱驚喜現身（路透社） 加拿大站：開幕禮展現多元文化　法國奪冠神曲主唱驚喜現身（路透社） 加拿大站：開幕禮展現多元文化　法國奪冠神曲主唱驚喜現身（路透社） 加拿大站：開幕禮展現多元文化　法國奪冠神曲主唱驚喜現身（路透社） 加拿大站：開幕禮展現多元文化　法國奪冠神曲主唱驚喜現身（路透社） 加拿大站：開幕禮展現多元文化　法國奪冠神曲主唱驚喜現身（路透社） 加拿大站：開幕禮展現多元文化　法國奪冠神曲主唱驚喜現身（路透社）

Vegedream 世盃神曲《Ramenez la coupe à la maison》：

美國站：最奢華荷里活視覺盛宴　Blackpink LISA 登台亮相

美國開幕禮於洛杉磯 SoFi 球場（SoFi Stadium）舉行，分為兩部份，甫開始時球場中間為一張巨大的美國地圖。伴隨著鼓聲及花式足球表演，舞台展開，一個充氣巨型大力神盃於正中間揚起。多名歌星輪流上台表演今屆不同的世界盃主題曲，包括 Future 及 Tyla 演唱《Game time》，而韓國知名女團 Blackpink 成員 LISA，亦與 Rema 及 Anitta 上台獻唱 《Goals》。不過可見現場觀眾尚未完全入座，故開幕禮第一部份進行時，座位上僅有約一半觀眾。

其後開賽前約 15 分鐘，球場中間由大熱足球影集《Ted Lasso》男星 Jason Sudeikis 歡迎今屆世盃參賽的 48 支隊伍，其後壓軸出場的美國歌手 Katy Perry 演唱《Wonder》，為三站開幕禮劃上壯麗句號。

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美國站：最奢華荷里活視覺盛宴　Blackpink LISA 登台亮相（路透社） 美國站：最奢華荷里活視覺盛宴　Blackpink LISA 登台亮相（路透社） 美國站：最奢華荷里活視覺盛宴　Blackpink LISA 登台亮相（路透社） 美國站：最奢華荷里活視覺盛宴　Blackpink LISA 登台亮相 美國站：最奢華荷里活視覺盛宴　Blackpink LISA 登台亮相（路透社） 美國站：最奢華荷里活視覺盛宴　Blackpink LISA 登台亮相（路透社） 美國站：最奢華荷里活視覺盛宴　Blackpink LISA 登台亮相 美國站：最奢華荷里活視覺盛宴　Blackpink LISA 登台亮相（路透社） 美國站：最奢華荷里活視覺盛宴　Blackpink LISA 登台亮相（路透社） 美國站：最奢華荷里活視覺盛宴　Blackpink LISA 登台亮相（路透社）

國家聯手協辦世界盃並非新鮮事，但說到每個國家都有其特色的開幕禮，美加墨世界盃可謂開創先河。北美娛樂至上主義、流行文化蓬勃，亦當然不少得強健財政容許大灑金錢，或許由今屆世界盃歷史性增至 48 隊開始，就注定成就這一屆最破格的世界盃。

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