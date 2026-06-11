世界盃｜18萬張門票滯銷　決賽一張天價26萬　恩芬天奴為票價高昂辯護

世界盃將於本港時間周五（12日）凌晨3時揭開戰幔。今屆賽事破天荒由美國、加拿大和墨西哥共同主辦，今屆參賽隊伍由以往的32隊擴大至48隊，總場次增至104場，但門票價格卻是歷屆最高，國際足協（FIFA）原本指望靠著北美市場試圖狂捲超過30億美元收益，不過，根據英國《金融時報》最新分析，目前官方轉售平台上仍有高達18萬張小組賽門票滯銷，近1個月的轉售價格中位數更暴跌20%。國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）親自開腔辯護。

綜合報道，小組賽門票最低140美元，是歷屆最高；下月19日的決賽普通門票，亦由每張8,600美元，漲價至近33,000美元（約近26萬港元）。根據《金融時報》最新數據分析，FIFA官方轉售平台上還有大約17.6萬張小組賽門票滯銷，涵蓋了各組的各場比賽，媒體測算顯示，考慮到平台對轉售交易收取26%手續費，大多數轉售賣家如今可能已處於虧損狀態。就連FIFA官方售票系統自己也還有1.5萬張小組賽門票沒賣完。