網球｜細威莎蓮娜或被迫退賽　拍檔莫寶高皇后會盃單打傷出

英國皇后會盃網球賽的女子賽事，加拿大新秀的莫寶高（Victoria Mboko），在第2圈賽事中受傷，令她很大可能未能與莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）在女雙再戰，意味44歲的「細威」復出後只打一場就出局。至於賽事2號種子，美國的艾莉絲莫娃（Amanda Anisimova）就晉級賽事的八強。

19歲的莫寶高在之前一日才與細威於女雙首圈晉級，莎蓮娜更讚她一個人帶起了團隊。然而在周三（10日）的女單次圈，莫寶高在對普莉絲高娃（Karolina Pliskova）的比賽，第2盤領先下扭傷膝蓋而要退出。2021年的溫布頓亞軍普莉絲高娃表示：「這真是可惜，我認為我們打得很好，她在比賽中一直進步。我只能祝福她安好，這不是我想要贏的方法，希望她可以趕及溫布頓。」莫寶高本來在今日會與細威在女雙的第2圈上陣，但目前她能否康復成疑。