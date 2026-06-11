國際足協與球員工會達成和解　撤銷所有訴訟換話語權

FIFPro在2024年10月因為賽期頻密而起訴FIFA「濫用支配地位」，就有關的協議，FIFPro將撤回所有對FIFA的訴訟，同時FIFPro在足球管理的關鍵部份會擁有否決權，而FIFPro亦會以觀察員身份參加國際足協理事會，並享有發言權。FIFA指，有關的協議「標誌著職業足球管理模式的轉變，包括轉會制度和球員福利標準」。

球員可因不合理對待提出解約

協議其中一項關鍵是球員將得到更大的保護，免受被視為不合理對待的行為，包括要求球員單獨訓練、扣留護照或濫用註冊程序。在有關情況下，球員可以取消合約，並仍然獲得合約規定的應得款項，以及要求賠償合理的費用，甚至有可能要求額外支付6個月的工資作為賠償。而未能履行合約義務的球會將面臨更迅速、更有效的體育和經濟處分。

FIFPro主席馬治（Sergio Marchi）表示：「這項協議是足球發展向前邁出的重要一步。確保球員及其經至人在影響他們職業生涯的決策中擁有具意義的發言權，不僅對足球員有益，對整個足球運動也大有裨益。」FIFA會長恩芬天奴（Gianno Infantino）表示：「這關乎團結，關乎把大家凝聚在一起。我們一直都在對話。當然，有時候我們意見不一致，如果意見不一致，你可以到處跟人說，也可以坐下來討論，看看甚麼才是合理。所以，我們和FIFPro簽署了諒解備忘，一切都已達成一致。」