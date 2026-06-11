世界盃｜伊朗泰尼米批評美國政府　製造緊張局勢

伊朗國家隊正在墨西哥為世界盃決賽周備戰，球隊射的泰尼米（Mehdi Taremi）在接受訪問中提及美國在入境簽證問題時，他指美國政府的舉動只是在加劇緊張的局勢。 泰尼米在蒂華納接受ESPN的訪問，這位曾效力國際米蘭的前鋒表示：「我參加過3屆世界盃，他們總是說，當你步出飛機，進入主辦國，就能感受到一種獨特的友好和無疆界的氣氛。不幸地，我現在感受不到。今屆世界盃氣氛很緊張，你可以在這氣氛感受到，不幸的是，你可以從（簽證問題）的行為見到，可能這只是我的感覺。」

伊朗雖然球員及教練團抵達了墨西哥，但是包括足協到主席馬迪穆罕默德（Mehdi Mohammad Nabi）都未獲得美國簽證。泰尼米指：「球隊不僅是球員和教練，還有背後的團隊，技術人員、管理人員等，我們是一整體的。所以國際足協（FIFA），我們仍在努力為我們爭取簽證。FIFA承認了這一點，我們仍在關注這事。希望可以在未來幾日內解決。體育中不應存在歧視，每個人都應平等對待，希望問題能夠盡快得到解決。」 美國：不會容許伊朗隊將恐佈份子偷運入境 然而美國國務院發言人在回應ESPN就表明：「伊朗隊參加世界盃所必須的簽證，包括運動員及需要的支援人員，已經簽發了。我們不會容許伊朗隊利用這制度，以虛構的藉口將恐佈份子偷運入美國。由於簽證記錄保密，我們不對國務院針對個別案件採取的具體行動發表評論。國務院負責審批是否允許外國公民前往美國，是透過向美國國土安全部的海關與邊境保護局（CBP）決定，有關是否符合入境美國的資格。」