世界盃｜伊朗泰尼米批評美國政府　製造緊張局勢

伊朗國家隊正在墨西哥為世界盃決賽周備戰，球隊射的泰尼米（Mehdi Taremi）在接受訪問中提及美國在入境簽證問題時，他指美國政府的舉動只是在加劇緊張的局勢。
泰尼米在蒂華納接受ESPN的訪問，這位曾效力國際米蘭的前鋒表示：「我參加過3屆世界盃，他們總是說，當你步出飛機，進入主辦國，就能感受到一種獨特的友好和無疆界的氣氛。不幸地，我現在感受不到。今屆世界盃氣氛很緊張，你可以在這氣氛感受到，不幸的是，你可以從（簽證問題）的行為見到，可能這只是我的感覺。」
伊朗雖然球員及教練團抵達了墨西哥，但是包括足協到主席馬迪穆罕默德（Mehdi Mohammad Nabi）都未獲得美國簽證。泰尼米指：「球隊不僅是球員和教練，還有背後的團隊，技術人員、管理人員等，我們是一整體的。所以國際足協（FIFA），我們仍在努力為我們爭取簽證。FIFA承認了這一點，我們仍在關注這事。希望可以在未來幾日內解決。體育中不應存在歧視，每個人都應平等對待，希望問題能夠盡快得到解決。」
美國：不會容許伊朗隊將恐佈份子偷運入境
然而美國國務院發言人在回應ESPN就表明：「伊朗隊參加世界盃所必須的簽證，包括運動員及需要的支援人員，已經簽發了。我們不會容許伊朗隊利用這制度，以虛構的藉口將恐佈份子偷運入美國。由於簽證記錄保密，我們不對國務院針對個別案件採取的具體行動發表評論。國務院負責審批是否允許外國公民前往美國，是透過向美國國土安全部的海關與邊境保護局（CBP）決定，有關是否符合入境美國的資格。」
泰尼米望洛杉磯伊朗人入場支持
對於美國及以色列對伊朗的襲擊，伊朗球員認為對他們是構成影響，查漢巴殊（Alireza Jahanbakhsh）表示：「說實話，這對所有人來說都是非常困難的情況。你要保持聯絡家人、親友以及家中同胞是否安好，這當然對團隊有影響。作為國家隊，我們要做一切的事讓人們快樂，特別是這種狀況。」
洛杉磯約有14萬伊朗僑民，泰尼米希望他們到場支持：「顯然身在伊朗以外的人，對於戰爭，可能他們是反對政府的，然而我們都是伊朗人。我們團結，並希望和平。我希望他們會來支持我們，而我們會為他們帶來歡樂。」