NBA｜馬刺再迎紐約人無退路

馬刺周日早上再次回師主場，與紐約人進行NBA總決賽第5場(G5)。由於馬刺總場數已落後1比3，今場沒有退路，必須取勝才可延續總冠軍之旅。(ViuTv99台6月14日08:30開賽）

馬刺G4曾經領先29分下，竟然被主場的紐約人反勝107比106，成為經典的總決賽戰役。馬刺球員大賽經驗不足，終要付出最沉重代價，原以為遙遙領先，勝利在望，偏偏在該場第4節自亂比賽節奏，改變打法；由注重內線攻擊改為從外圍3分起手投射，卻因命中率奇低，最終落入場數1比3的劣勢。