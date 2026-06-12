NBA｜馬刺再迎紐約人無退路

馬刺周日早上再次回師主場，與紐約人進行NBA總決賽第5場(G5)。由於馬刺總場數已落後1比3，今場沒有退路，必須取勝才可延續總冠軍之旅。(ViuTv99台6月14日08:30開賽）
馬刺G4曾經領先29分下，竟然被主場的紐約人反勝107比106，成為經典的總決賽戰役。馬刺球員大賽經驗不足，終要付出最沉重代價，原以為遙遙領先，勝利在望，偏偏在該場第4節自亂比賽節奏，改變打法；由注重內線攻擊改為從外圍3分起手投射，卻因命中率奇低，最終落入場數1比3的劣勢。
馬刺教練麥哲莊遜(Mitch Johnson)賽後也指球隊錯失了一些關鍵入波，以致敗陣，其中外圍射手尚柏尼(Champagnie)整場比賽3分波7投只中1；王牌雲班亞馬(Wembanyama)3分波8投中2，盡顯外圍攻擊之失靈。馬刺今場如要贏波「保命」，必須打回在顏色地帶優勢，始終紐約人中鋒唐斯(Towns)整個系列賽發揮平平，正是對手缺口所在。另外，麥哲莊遜有必要讓上仗表現不俗的新秀戴倫夏柏(Dylan Harper)擔任正選；此子上仗後備上陣32分鐘攻入21分，比起迪艾朗霍斯(De’Aaron Fox)更具效率，或是今場變招重點。
安努奧比作用不遜唐斯
紐約人G4戲劇反勝，全靠前鋒安努奧比(OG Anunoby)最後1.2秒補籃得手，此子全場 15投10中，包括3分波9投7中，最後獨取33分，在今個系列賽的威力比起隊友唐斯還要大，內外線俱備，仍是紐約人欲提前一圓近53年首個冠軍夢的重要成員。當然，得分主力謝倫般臣(Jalen Brunson)上仗貢獻全隊最高的36分，功勞不可被抹煞；預計馬刺返主場會全力招呼他，故客隊其他球員可否分擔「JB」的得分責任，會是今場能否在馬刺主場封王的關鍵。