世界盃｜F組強強對壘 日本「荷」懼之有

世盃F組首戰即演好戲碼，由日本鬥荷蘭，香港時間周日深夜在美國達拉斯上演。「藍武士」日本今屆以奪冠為目標，面對歐洲勁旅「橙軍」荷蘭，當然不會輕易被對手攞威；今場博這支東亞勁旅不敗，「讓球主客和」[+1]取客勝。（球賽編號FB0010，6月15日04:00開賽，NowTV618台直播）
日本過去大半年在國際賽成績彪炳，先後擊敗巴西、蘇格蘭及英格蘭，賽前主場小勝冰島壯行色，累計6連勝；今次大軍雖然沒有攻擊主力三笘薰及南野拓實，但擁有荷甲神射手上田綺世，攻中伊東純也、堂安律及久保建英，位位能射善傳，而且推進速度快，預計荷蘭今場主攻，藍武士亦不愁沒有反擊入波機會。
鈴木彩艷把關防守力UP
再者，日本今屆由高大身形的鈴木彩艷把關，無懼今場荷蘭一眾高大球員，尤其對手隊長中堅華基爾雲迪積克(Virgil Van Dijk)及雲赫基(Van Hecke)，將會意圖利用死球戰術多作門前轟炸；可幸配上板倉幌、富安健洋及伊藤洋輝的三人防線，日本有望頂得住。
對手荷蘭右閘祖利安添巴(Jurrien Timber)賽前因傷退隊，對橙軍攻守略有影響；前線料由早前友賽烏茲別克攻入兩記12碼的加普(Gakpo)，以及唐耶爾馬倫(Donyell Malen)作重心，後者在球會比賽確有表現，但國際賽卻往往隱形，加上老將前鋒迪比(Depay)傷後缺態，荷蘭鋒力似欠銳利。以他們鬥烏茲別克也贏得艱苦，面對亞洲頂級的日本，預期慢熱的荷蘭未必急於全程快攻求勝，今場寧博日本不敗。
瑞典雙箭齊發撼突尼西亞
同組瑞典在下周一早上於墨西哥瓜達拉哈拉鬥突尼西亞。瑞典賽前兩戰1和1負不勝，但球隊勝在擁有英超兩大射手約基利斯(Gyokeres)及阿歷山大伊沙克(Alexander Isak)，二人近期亦有士哥，狀態及默契在冒升當中。突尼西亞早前友賽連負兩支歐洲隊奧地利及比利時，狀態平平，預料瑞典可憑前鋒個人質素贏波，熱捧主勝。（球賽編號FB0012；6月15日10:00開賽，NowTV618台直播）
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