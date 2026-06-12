世界盃｜F組強強對壘 日本「荷」懼之有

世盃F組首戰即演好戲碼，由日本鬥荷蘭，香港時間周日深夜在美國達拉斯上演。「藍武士」日本今屆以奪冠為目標，面對歐洲勁旅「橙軍」荷蘭，當然不會輕易被對手攞威；今場博這支東亞勁旅不敗，「讓球主客和」[+1]取客勝。（球賽編號FB0010，6月15日04:00開賽，NowTV618台直播）

日本過去大半年在國際賽成績彪炳，先後擊敗巴西、蘇格蘭及英格蘭，賽前主場小勝冰島壯行色，累計6連勝；今次大軍雖然沒有攻擊主力三笘薰及南野拓實，但擁有荷甲神射手上田綺世，攻中伊東純也、堂安律及久保建英，位位能射善傳，而且推進速度快，預計荷蘭今場主攻，藍武士亦不愁沒有反擊入波機會。

鈴木彩艷把關防守力UP

再者，日本今屆由高大身形的鈴木彩艷把關，無懼今場荷蘭一眾高大球員，尤其對手隊長中堅華基爾雲迪積克(Virgil Van Dijk)及雲赫基(Van Hecke)，將會意圖利用死球戰術多作門前轟炸；可幸配上板倉幌、富安健洋及伊藤洋輝的三人防線，日本有望頂得住。