世界盃｜E組最強鬥最弱 德國劫「庫」不留手

世盃首輪分組賽牌面最懸殊的一戰，出現在周日深夜E組的四屆冠軍德國，在美國侯斯頓迎戰中北美洲小國、首次躋身決賽周的庫拉索。德國志切洗脫上兩屆分組賽出局恥辱，今場誓以大勝振士氣，有力贏4球或以上。(球賽編號FB0009，6月15日01:00開賽，NowTV618台直播)
德國上兩屆首圈分組賽完成3戰「收工」外，更在首戰出場即輸，「日耳曼兵團」就算計近兩屆歐國盃亦頂多去到八強；少帥拿高士文(Nagelsmann)不經不覺已執教國家隊兩年多，早已揚言要在今夏為國捧走世盃作交代。球隊或許欠缺以往的星味，但英超尖兵域斯(Wirtz)及夏維斯(Kai Havertz)，配合國內班霸拜仁慕尼黑的中場阿歷山大柏夫洛域(Aleksander Pavlovic)、甘美治(Kimmich)等好手，再挾國際賽9連勝、攻力越磨越利的勇態，今場遇弱會好好把握機會。
對手庫拉索創下人口最少的參賽決賽周國家，球隊在今年3月兩場國際賽先後不敵中國及澳洲，變得不再神秘；就算之後重召荷蘭老帥艾禾卡特(Advocaat)救亡，但早前1比4不敵蘇格蘭已證明，底牌已露。球隊中前場縱有巴古拿兄弟(Bacuna)、陳達毅(Tahith Chong)等外流好手，但後場人腳平庸；門將只是37歲、效力美冠邁亞密FC的洛姆(Room)，首戰即會遇上德國連綿不絕的狂轟猛炸，難逃大敗。
科特迪瓦惡鬥厄瓜多爾
同組非洲雄師科特迪瓦在美國費城鬥冒起中的南美好手厄瓜多爾，料戰情緊湊得多。兩隊以往從未交手，小組目標將是稍後向「魚腩」庫拉索開刀；今場直取和局，皆大歡喜。(球賽編號FB0011，6月15日07:00開賽，NowTV618台直播)
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