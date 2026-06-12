世界盃｜E組最強鬥最弱 德國劫「庫」不留手

世盃首輪分組賽牌面最懸殊的一戰，出現在周日深夜E組的四屆冠軍德國，在美國侯斯頓迎戰中北美洲小國、首次躋身決賽周的庫拉索。德國志切洗脫上兩屆分組賽出局恥辱，今場誓以大勝振士氣，有力贏4球或以上。(球賽編號FB0009，6月15日01:00開賽，NowTV618台直播)

德國上兩屆首圈分組賽完成3戰「收工」外，更在首戰出場即輸，「日耳曼兵團」就算計近兩屆歐國盃亦頂多去到八強；少帥拿高士文(Nagelsmann)不經不覺已執教國家隊兩年多，早已揚言要在今夏為國捧走世盃作交代。球隊或許欠缺以往的星味，但英超尖兵域斯(Wirtz)及夏維斯(Kai Havertz)，配合國內班霸拜仁慕尼黑的中場阿歷山大柏夫洛域(Aleksander Pavlovic)、甘美治(Kimmich)等好手，再挾國際賽9連勝、攻力越磨越利的勇態，今場遇弱會好好把握機會。