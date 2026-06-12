世界盃｜D組美國洛杉磯主場出擊 勢挫巴拉圭

美國由阿根廷名帥普捷天奴(Pochettino)領軍，雖然踏入今年4戰國際賽全在主場出擊，僅錄得1勝3負，但受挫對手包括比利時、葡萄牙及剛戰德國三大歐洲好手，不足為辱；尤其上仗1比2不敵德國，全場大部分時間不落下風，其開賽的「4-2-3-1」陣式，以科拿連巴洛根(Folarin Balogun)掛帥，「美國隊長」基斯甸普列錫(Christian Pulisic)及達斯(Dest)負責側擊，韋斯頓麥堅尼(Weston McKennie)後上攻堅，將是今場爭勝的關鍵人物。

普帥尤其對近兩仗鬥塞內加爾及德國時表現出色的基斯甸普列錫，寄予厚望，並說：「我們真的信任他(普列錫)，並相信他是一位非常出色的球員，希望他能在國家隊發揮最大的潛力。」

前英超兵安施素倦勤損攻力

對手巴拉圭去年11月作客美國，曾以1比2敗走，累計對賽近3戰全敗。球隊踢法向來守優於攻，得分主力米基爾阿米朗(Miguel Almiron)早前在美職養傷一個月，現時狀態起而未足。最大打擊是上仗國際賽大勝尼加拉瓜時，中場主力、現效力法甲斯特拉斯堡的祖利奧安施素(Julio Enciso)早段傷出，慶幸賽後證實大腿肌肉未有撕裂，但今場應要缺陣，再削巴拉圭攻力。

球隊主力老兵不少，國內球會的38歲門將加迪度費南迪斯(Gatito Fernandez)、33歲的巴甲明尼路中堅祖利亞阿朗素(Junior Alonso)仍要支撐防線；今場在對手可坐7萬名觀眾的球場下作客，不易全身而退。