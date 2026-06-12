世界盃｜D組美國洛杉磯主場出擊 勢挫巴拉圭

雄心萬丈的主辦國之一美國隊，周六早上在世盃登場，於D組洛杉磯迎戰南美代表巴拉圭。美國挾主場聲勢加上對賽佔優，有望以主攻壓制對手，成功打響頭炮。(球賽編號FB0004，6月13日09:00開賽，ViuTV99台/NowTV618台直播)
美國由阿根廷名帥普捷天奴(Pochettino)領軍，雖然踏入今年4戰國際賽全在主場出擊，僅錄得1勝3負，但受挫對手包括比利時、葡萄牙及剛戰德國三大歐洲好手，不足為辱；尤其上仗1比2不敵德國，全場大部分時間不落下風，其開賽的「4-2-3-1」陣式，以科拿連巴洛根(Folarin Balogun)掛帥，「美國隊長」基斯甸普列錫(Christian Pulisic)及達斯(Dest)負責側擊，韋斯頓麥堅尼(Weston McKennie)後上攻堅，將是今場爭勝的關鍵人物。
普帥尤其對近兩仗鬥塞內加爾及德國時表現出色的基斯甸普列錫，寄予厚望，並說：「我們真的信任他(普列錫)，並相信他是一位非常出色的球員，希望他能在國家隊發揮最大的潛力。」
前英超兵安施素倦勤損攻力
對手巴拉圭去年11月作客美國，曾以1比2敗走，累計對賽近3戰全敗。球隊踢法向來守優於攻，得分主力米基爾阿米朗(Miguel Almiron)早前在美職養傷一個月，現時狀態起而未足。最大打擊是上仗國際賽大勝尼加拉瓜時，中場主力、現效力法甲斯特拉斯堡的祖利奧安施素(Julio Enciso)早段傷出，慶幸賽後證實大腿肌肉未有撕裂，但今場應要缺陣，再削巴拉圭攻力。
球隊主力老兵不少，國內球會的38歲門將加迪度費南迪斯(Gatito Fernandez)、33歲的巴甲明尼路中堅祖利亞阿朗素(Junior Alonso)仍要支撐防線；今場在對手可坐7萬名觀眾的球場下作客，不易全身而退。
土耳其鬥澳洲望響頭炮
同組土耳其周日中午在加拿大溫哥華鬥澳洲。土耳其集結國內精兵，配合外流西歐的好手出擊，近年在國際賽成績突出；遇上僅靠戰意補實力不足的澳洲，土耳其有力打響頭炮。(球賽編號FB0008，6月14日12:00開賽，NowTV618台直播)
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