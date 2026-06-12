世界盃｜C組摩洛哥勢勁無懼巴西

世盃C組周日早上起展開，巴西先於美國新澤西出戰上屆第4的摩洛哥。「森巴兵團」陣前再有主力退隊，加上大將尼馬(Neymar)因傷上陣成疑，今場熱而不穩，「讓球主客和」[+1]的摩洛哥客勝值得支持。(球賽編號FB0006，6月14日06:00開賽，NowTV618台直播)
由名帥安察洛堤(Ancelotti)任教的巴西，近年在正式比賽戰績依然反覆，世盃外南美洲區僅以第5名出線。陣內雖然不乏頂級球星，包括西甲雙雄雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)及拉芬夏比洛尼(Raphinha)；惟大賽經驗最多的尼馬受小腿傷患纏擾，今場難望趕及候命。更壞消息的是，球隊唯一正宗右閘韋斯利雲尼素斯(Wesley Vinicius)上仗對埃及的熱身賽中受傷，緣盡決賽周，球隊隨即補選來季轉會曼聯的艾達臣荷西(Ederson Jose)入伍。然而消息指今場會由羅渣伊班尼斯(Roger Ibanez)或丹尼路雷斯(Danilo Luiz) 擔正右閘，或成防守缺口。
無疑，巴西在本月兩場國際賽先後打敗了巴拿馬與埃及，但今場遇上同組最強對手，將會穩中求勝，就算打和亦不是壞事。事實上，摩洛哥貴為上屆世盃殿軍、應屆非國盃盟主，戰績長期硬淨，並在最後一場熱身賽1比1和挪威。陣內擁有如夏基美(Hakimi)及巴謙戴亞斯(Brahim Diaz)等世界級球員，這支北非雄師今場有力再次製造驚喜。
蘇格蘭勢挫海地搶分
同組蘇格蘭周日早上在麻省鬥海地。後者名不見經傳，世盃外中北美洲區只壓倒洪都拉斯及哥斯達黎加出線；雖陣中擁有上屆踢英超的中場比拿加迪(Bellegarde)及前鋒威爾遜伊斯多(Wilson Isidor)等好手，但大軍來自五湖四梅，默契平平。蘇格蘭在大將麥湯米尼(McTominay)及安德魯羅拔臣(Andrew Robertson)等帶領下，踢法實而不華，今場不難贏波打開勝門。(球賽編號FB0007，6月14日09:00開賽，NowTV618台直播)
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