世界盃｜C組摩洛哥勢勁無懼巴西

世盃C組周日早上起展開，巴西先於美國新澤西出戰上屆第4的摩洛哥。「森巴兵團」陣前再有主力退隊，加上大將尼馬(Neymar)因傷上陣成疑，今場熱而不穩，「讓球主客和」[+1]的摩洛哥客勝值得支持。(球賽編號FB0006，6月14日06:00開賽，NowTV618台直播)

由名帥安察洛堤(Ancelotti)任教的巴西，近年在正式比賽戰績依然反覆，世盃外南美洲區僅以第5名出線。陣內雖然不乏頂級球星，包括西甲雙雄雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)及拉芬夏比洛尼(Raphinha)；惟大賽經驗最多的尼馬受小腿傷患纏擾，今場難望趕及候命。更壞消息的是，球隊唯一正宗右閘韋斯利雲尼素斯(Wesley Vinicius)上仗對埃及的熱身賽中受傷，緣盡決賽周，球隊隨即補選來季轉會曼聯的艾達臣荷西(Ederson Jose)入伍。然而消息指今場會由羅渣伊班尼斯(Roger Ibanez)或丹尼路雷斯(Danilo Luiz) 擔正右閘，或成防守缺口。