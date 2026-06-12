世界盃｜B組歐洲奇兵現身 波斯尼亞無懼加拿大

加拿大上屆世盃分組賽在強敵環伺下，一敗塗地3戰全敗出局，今屆以主辦國之一直入決賽周，並聘得美國人、前列斯聯主帥馬殊(Marsch)領軍。球隊對上8場國際賽不敗，當中3戰在今次多倫多主場出擊，全和厄瓜多爾、冰島及突尼西亞；遇強手破關能力未算太強，但防守球員級數有限，今屆跟上屆一樣，小組有兩支歐洲對手，籤運一般。

3支世盃主辦國以加拿大世界排名最低、大賽經驗最少，周五深夜在多倫多主場迎戰歐洲奇兵波斯尼亞，對主隊將會是一場硬仗，預計波斯尼亞有力坐和望贏。(球賽編號FB0003，6月13日03:00開賽，ViuTV99台/NowTV618台直播)

加拿大防線不在佳態

球隊不乏外流西歐好手，尤其一對箭頭修咸頓施利拿連(Cyle Larin)及祖雲達斯的莊拿芬大衛(Jonathan David)被寄予厚望，但二人擅長各自搵食，在前線默契只屬一般；但更令人擔心相信是防線，隊長艾方素戴維斯(Alphonso Davies)季尾為拜仁慕尼黑出戰拉傷腿筋，分組賽階段能否出場成疑。球隊孭飛中堅戴歷哥尼利斯(Derek Cornelius)，季尾在效力的格拉斯哥流浪因傷未有再次出場機會；近兩場為加拿大踢友賽表現不穩，兩場俱被罰黃牌，今場主隊中路防守有一定危機。

波斯尼亞自去年起開始起飛，外圍賽幾乎後上奪首名，最終附加賽踢走意大利趕上尾班車，連續兩場附加賽射贏12碼，抗壓力強。40歲的射手迪斯高(Dzeko)近期受肩傷困擾，但仍有史特加箭頭迪米洛域(Demirovic)掛帥。這隊「老鬼波」宜速戰速決，三線不乏大賽經驗豐富的好手，最要留意是燕豪芬的21歲新星巴積拉克達列域(Bajraktarevic)，隨時是今場爭勝奇兵。