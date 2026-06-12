熱門搜尋:
2026世界盃 猴痘 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Jun-12 05:15
更新：2026-Jun-12 05:15

世界盃｜十六年前揭幕戰重現　墨西哥兩球淨勝　兩隊合領三紅創歷史

分享：
2026 06 11T203912Z 1211550143 UP1EM6B1LDBSX RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP MEX ZAF

世界盃｜十六年前揭幕戰重現　墨西哥兩球淨勝　兩隊合領三紅創歷史（路透社）

adblk4

世界盃正式展開！

揭幕戰由東道主之一的墨西哥迎戰南非，此戰亦是 16 年前 2010 年南非世盃的揭幕戰翻版。當年兩隊互一言和，來到今屆再不賽和。下半場兩隊合領三張紅牌，為世盃揭幕戰史上首次發生。東道主墨西哥最終以 2:0 淨勝對手，先取「開門紅」。

2026 06 11T192026Z 1970058264 UP1EM6B1HQ1K4 RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP MEX ZAF 2026 06 11T191653Z 1066129481 UP1EM6B1HK4J7 RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP MEX ZAF 2026 06 11T192008Z 443753705 UP1EM6B1HLCJJ RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP MEX ZAF 2026 06 11T191857Z 544569696 UP1EM6B1HNKJV RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP MEX ZAF 2026 06 11T191657Z 1973960793 UP1EM6B1HK7J8 RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP MEX ZAF 2026 06 11T192156Z 459380832 UP1EM6B1HSJK7 RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP MEX ZAF 2026 06 11T191716Z 131667138 UP1EM6B1HKRJF RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP MEX ZAF 2026 06 11T191711Z 1698355032 UP1EM6B1HKLJD RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP MEX ZAF

「墨西哥吳鎮宇」列後備　東道主半場領先一球

已經征戰過六屆世盃，現年 40 歲的墨西哥門將「墨西哥吳鎮宇」奧祖亞（Guillermo Ochoa）今場列作後備，墨西哥派出「00後」魯爾蘭祖（Raul Rangel）擔任正選門將。墨西哥乘主場之利，早早在 9 分鐘便取得領先優勢，翼鋒祖利安昆諾尼斯（Julian Quinones）乘南非中場薛浩尼（Sphephelo Sithole）一次後場失誤，推順射穿門將「大細」破網。墨西哥憑著這個早段的入球，半場以一球領先。

世界盃2026 A組南韓大軍名單 世界盃2026 A組墨西哥大軍名單 世界盃2026 A組捷克大軍名單 世界盃2026 A組南非大軍名單

下半場雙隊合領三紅牌創歷史　魯爾占美尼斯世盃開齋

換邊後南非更是一落千丈，上半場犯錯連累失球的中場薛浩尼，49 分鐘於墨西哥中場白賴仁古迪利斯（Brian Gutierrez）單刀時從後犯規，球證直接出示紅牌趕離場，為今屆世盃首面紅牌。

多踢一人的墨西哥得勢不饒人，35 歲前鋒魯爾占美尼斯（Raul Jimenez）於 67 分鐘接應傳中頂入，墨西哥領先至 2:0。這名剛宣重返狼隊的老將奮戰四屆世盃，終於射入其世盃首球，入球後他更眼泛淚光，慶祝這個得來不易的入球。

其後南非事於 84 分鐘再有施雲尼（Themba Zwane）因肘擊對手，VAR 重看慢鏡後決定示意球證以紅牌將施雲尼罰離場，令南非於比賽尾段需九人應戰。其後補時階段再有紅牌，主隊墨西哥後衛施薩蒙迪斯（Cesar Montes）從後阻止南非前鋒麥高柏（Evidence Makgopa）的「半單刀」，球證再度出示紅牌。自 1998 年世界盃後再次一場出示三張紅牌，無獨有偶當年對賽正是南非對丹麥。

adblk5
2026 06 11T203429Z 563530217 UP1EM6B1L5GRY RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP MEX ZAF 2026 06 11T204028Z 242455363 UP1EM6B1L6AS0 RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP MEX ZAF 2026 06 11T203651Z 467223821 UP1EM6B1L9DSD RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP MEX ZAF 2026 06 11T203918Z 1780633961 UP1EM6B1LDHSZ RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP MEX ZAF 2026 06 11T203912Z 1211550143 UP1EM6B1LDBSX RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP MEX ZAF 2026 06 11T203710Z 1287361179 UP1EM6B1L9XSJ RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP MEX ZAF 2026 06 11T205345Z 1604865369 UP1EM6B1M1KV6 RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP MEX ZAF 2026 06 11T205200Z 971996593 UP1EM6B1KF3PX RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP MEX ZAF 2026 06 11T210603Z 2106870871 UP1EM6B1MCGW4 RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP MEX ZAF 2026 06 11T210058Z 1896655889 UP1EM6B1MDKW7 RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP MEX ZAF

最終東道主墨西哥於揭幕戰順利以 2:0 擊敗南非，全取三分；而今場亦創下世界盃紀錄，為首次在揭幕戰出示三張紅牌。今屆美加墨世界盃，由這場相當有戲劇性的比賽開始。

世界盃2026分組賽形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽A組形勢（截至6月12日5時） 世界盃2026分組賽B組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽C組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽D組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽E組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽F組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽G組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽H組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽I組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽J組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽K組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽L組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽 世界盃2026賽程，6月12日墨西哥對南非ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月13日加拿大對波斯尼亞ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月14日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月15日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月16日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月17日法國對塞內加爾ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月18日烏茲別克對哥倫比亞ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月19日墨西哥對南韓ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月19日墨西哥對南韓ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月21日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月22日新西蘭對埃及ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月23日挪威對塞內加爾及約旦對阿爾及利亞ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月24日巴拿馬對克羅地亞及哥倫比亞對剛果民主共和國ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月25日南非對日本ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月27日新西蘭對比利時ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月26日土耳其對美國ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月28日（am730製圖）
世界盃2026香港免費直播25場場次，包括揭幕戰墨西哥對南非（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括突尼西亞對日本（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括挪威對塞內加爾（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括新西蘭對比利時（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括1場32強及2場16強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括2場8強及2場4強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括決賽及季軍戰（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃打邊爐睇波好去處（資料截至6月2日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃酒吧睇波好去處（資料截至6月11日）

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務