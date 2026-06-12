世界盃｜墨西哥兩球淨勝南非　16年前揭幕戰重現合領三紅創歷史

世界盃正式展開！揭幕戰由東道主之一的墨西哥迎戰南非，此戰亦是16年前2010年南非世盃的揭幕戰翻版。當年兩隊互一言和，來到今屆再不賽和。下半場兩隊合領3張紅牌，為世盃揭幕戰史上首次發生。東道主墨西哥最終以2:0淨勝對手，先取「開門紅」。

已經征戰過6屆世盃，現年40歲的墨西哥門將「墨西哥吳鎮宇」奧祖亞（Guillermo Ochoa）今場列作後備，墨西哥派出「00後」魯爾蘭祖（Raul Rangel）擔任正選門將。墨西哥乘主場之利，早早在9分鐘便取得領先優勢，翼鋒祖利安昆諾尼斯（Julian Quinones）乘南非中場薛浩尼（Sphephelo Sithole）一次後場失誤，推順射穿門將「大細」破網。墨西哥憑著這個早段的入球，半場以一球領先。

下半場雙隊合領三紅牌創歷史 魯爾占美尼斯世盃開齋

換邊後南非更是一落千丈，上半場犯錯連累失球的中場薛浩尼，49分鐘於墨西哥中場白賴仁古迪利斯（Brian Gutierrez）單刀時從後犯規，球證直接出示紅牌趕離場，為今屆世盃首面紅牌。

多踢一人的墨西哥得勢不饒人，35歲前鋒魯爾占美尼斯（Raul Jimenez）於67分鐘接應傳中頂入，墨西哥領先至2:0。這名剛宣重返狼隊的老將奮戰4屆世盃，終於射入其世盃首球，入球後他更眼泛淚光，慶祝這個得來不易的入球。

其後南非事於84分鐘再有施雲尼（Themba Zwane）因肘擊對手，VAR 重看慢鏡後決定示意球證以紅牌將施雲尼罰離場，令南非於比賽尾段需九人應戰。其後補時階段再有紅牌，主隊墨西哥後衛施薩蒙迪斯（Cesar Montes）從後阻止南非前鋒麥高柏（Evidence Makgopa）的「半單刀」，球證再度出示紅牌。自1998年世界盃後再次一場出示3張紅牌，無獨有偶當年對賽正是南非對丹麥。