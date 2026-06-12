世界盃｜安永佳挑戰花式LEGO足球 「的波考平衡力」（有片）

LEGO 香港用顆粒掀起全城足球熱，邀得香港足球隊神安永佳（Matt Orr），以花式腳法挑戰 LEGO足球。與此同時，全港首個 LEGO®《拼出足球傳奇》展覽暨期間限定店亦於即日起登陸沙田新城市廣場，獨家呈獻由樂高專業認證大師洪子健（Andy Hung）用超過 15 萬粒顆粒拼砌出的 3 米高 1:8 LEGO® 巨型大力神盃，以及多個傳奇球星LEGO人像。

首度挑戰 LEGO「的波」 安永佳笑稱：難度高過射門！

LEGO Editions 足球以近乎 1:1 比例重現正式足球賽使用的 5 號足球，被稱為神射手的港足男神安永佳成為全港第一人親身挑戰「LEGO® 花式控球」。面對這項極具考驗的挑戰，安永佳不僅沒有被考倒，更現場大耍絕技，流暢完成：「「這是一次非常有趣及創新的體驗，挑戰用這顆近乎 1:1 的LEGO 5 號足球『的波』，難度簡直比在球場上射門還要高！LEGO顆粒拼砌出來的足球比真實足球更考驗腳法的細膩度與平衡力。不過這真的很好玩，當你成功用它做出不同花式的瞬間，那種成就感就跟完成一個高難度的 LEGO模型一樣興奮！」安永佳亦分享 LEGO Editions 足球原來內有乾坤：「打開足球之後，驚喜發現內裡藏有精緻的迷你球場，按下按鈕，更可『綻放』奪冠煙火。