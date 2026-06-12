世界盃｜安永佳挑戰花式LEGO足球 「的波考平衡力」（有片）

LEGO 香港用顆粒掀起全城足球熱，邀得香港足球隊神安永佳（Matt Orr），以花式腳法挑戰 LEGO足球。與此同時，全港首個 LEGO®《拼出足球傳奇》展覽暨期間限定店亦於即日起登陸沙田新城市廣場，獨家呈獻由樂高專業認證大師洪子健（Andy Hung）用超過 15 萬粒顆粒拼砌出的 3 米高 1:8 LEGO® 巨型大力神盃，以及多個傳奇球星LEGO人像。
首度挑戰 LEGO「的波」 安永佳笑稱：難度高過射門！
LEGO Editions 足球以近乎 1:1 比例重現正式足球賽使用的 5 號足球，被稱為神射手的港足男神安永佳成為全港第一人親身挑戰「LEGO® 花式控球」。面對這項極具考驗的挑戰，安永佳不僅沒有被考倒，更現場大耍絕技，流暢完成：「「這是一次非常有趣及創新的體驗，挑戰用這顆近乎 1:1 的LEGO 5 號足球『的波』，難度簡直比在球場上射門還要高！LEGO顆粒拼砌出來的足球比真實足球更考驗腳法的細膩度與平衡力。不過這真的很好玩，當你成功用它做出不同花式的瞬間，那種成就感就跟完成一個高難度的 LEGO模型一樣興奮！」安永佳亦分享 LEGO Editions 足球原來內有乾坤：「打開足球之後，驚喜發現內裡藏有精緻的迷你球場，按下按鈕，更可『綻放』奪冠煙火。
1:8 神還原 3 米高 LEGO巨型大力神盃震撼全場
除了安永佳的精彩 LEGO足球挑戰，LEGO 香港世界盃的熱烈氣氛亦蔓延到沙田：全港首個 LEGO《拼出足球傳奇》展覽暨期間限定店，於即日起至 7 月 19 日限時進駐沙田新城市廣場 1 期 3 樓中庭。場內焦點當屬由樂高專業認證大師洪子健 AndyHung 匠心設計，用上超過 15 萬粒 LEGO 顆粒精心拼砌，以 1：8 比例完美演繹球壇最高榮譽，透過 LEGO 顆粒將足球場上的光輝與熱血時刻立體呈現。場內亦將首次展出 4 位足球傳奇球星包括美斯（Lionel Messi）、C 朗（Cristiano Ronaldo）、麥巴比（Kylian Mbappé）及雲尼斯奧斯（Vini Jr.）的 LEGO人像，讓球迷近距離欣賞球星的懾人魅力，仿如置身場邊候補席，感受大戰前夕的緊張氣氛。
除了矚目的大型展品，L3 中庭特設兩大互動體驗區，同樣不容錯過：當中「足球迷創意拼砌區」，讓你盡情發揮想像力，用 LEGO顆粒拼砌出自己專屬的球衣及迷你獎盃；而「十二碼神射手挑戰」，則透過互動感應裝置，邀請你展現驚人球技，只要於新城市廣場任何消費的即日電子單據，即可參加遊戲乙次，憑指定分數，就有機會贏取獨家「LEGO 迷你版球衣拼砌包」乙份。
另外，不可錯過位於 4/F 樂高認證專門店展出 3 位樂高拼砌達人 Anderson Liu、Eric Mok 及 JoeLam，以足球作靈感的作品。店內亦備有更齊全的最新精選產品。
LEGO《拼出足球傳奇》展覽
日期：即日至 7 月 19 日
時間：上午 10 時至晚上 10 時
地點： 1 期 3 樓中庭(主場景) 、1 期 UB 樓層 Play Park (其他場景)
LEGO 期間限定店
日期：即日月 4 日至 7 月 19 日
時間：中午 12 時至晚上 9 時
地點： 1 期 3 樓中庭