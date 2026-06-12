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體育
出版：2026-Jun-12 11:41
更新：2026-Jun-12 11:41

世界盃｜日本遠藤航因傷退隊　國家隊黯然退役

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遠藤航雖然有隨隊去美國，不過最後受傷退隊。(路透社)

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日本隊確定，利物浦中場的遠藤航因為傷患未癒，正式退隊，同時將會在國家隊退役，日本隨即補選前鋒町野修斗入伍。至於另一支亞洲球隊的烏茲別克，雖然有傳翼鋒馬沙里波夫（Jaloliddin Masharipov）背傷退隊，不過據烏茲別克媒體仍指他在隊中，烏茲別克未有作出變動。

遠藤航透過社交平台上，表示自己將從國家隊退出，並且未能參與今屆的世界盃。日本隊技術總監山本昌邦向日本媒體透露，在醫療團隊的報告後，遠藤航已離開了球隊，同時遠藤亦已經決定永久退出國家隊。同時日本隊補選慕遜加柏的前鋒町野修斗入隊，而板倉滉將接任隊長。遠藤航透過日本足協表示暫時不願受訪，並且在未來會以球迷身份支持國家隊。

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烏茲別克的馬沙里波夫（右）傳受傷。(路透社)

在早前日本隊於美國田納西州的公開訓練中，遠藤航未有出席引起了懷疑。這位33歲的中場在今年2月才進行左腳的手術，之後未有返回利物浦大軍，在5月31日為日本隊在對冰島的友賽上陣，不過在中場時因為在非手術位置感到不適而半場換走，其後他有繼續參與日本隊的訓練，不過最後被迫退出。

烏茲別克10號未如傳聞退隊

另外，有傳烏茲別克亦被迫需要換人。因為伊朗球會艾斯迪格拿的翼鋒馬沙里波夫背傷未癒而退出。但據烏茲別克媒體報道，這位烏茲別克的10號球員仍有參與官方的媒體日以及官方宣傳照拍攝，故目前白狼並不打算換人。之前有傳烏茲別克會改選納曼干新春的謝恩洛夫（Ruslanbek Jiyanov）或前傑志前鋒，應屆伊拉克聯賽神射手的迪美路夫（Sherzod Temirov）可能被補選。而阿根廷確定以熱刺的馬高斯辛尼斯（Marcos Senesi）取代退隊的李安納度巴拿迪（Leonardo Balerdi）。

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