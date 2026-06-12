世界盃｜日本遠藤航因傷退隊　國家隊黯然退役

日本隊確定，利物浦中場的遠藤航因為傷患未癒，正式退隊，同時將會在國家隊退役，日本隨即補選前鋒町野修斗入伍。至於另一支亞洲球隊的烏茲別克，雖然有傳翼鋒馬沙里波夫（Jaloliddin Masharipov）背傷退隊，不過據烏茲別克媒體仍指他在隊中，烏茲別克未有作出變動。

遠藤航透過社交平台上，表示自己將從國家隊退出，並且未能參與今屆的世界盃。日本隊技術總監山本昌邦向日本媒體透露，在醫療團隊的報告後，遠藤航已離開了球隊，同時遠藤亦已經決定永久退出國家隊。同時日本隊補選慕遜加柏的前鋒町野修斗入隊，而板倉滉將接任隊長。遠藤航透過日本足協表示暫時不願受訪，並且在未來會以球迷身份支持國家隊。