NBA總決賽｜紐約球迷忘形慶祝　酒店外向雲班耶馬掟蛋

NBA總決賽在紐約人場數領先3:1之後，距離自1973年以來首個冠軍，只差1仗，紐約球迷當然非常開心。然而球迷似乎得意忘形，在對手聖安東尼奧馬刺入住的酒店外，大批球迷在「迎接」對手及嘲笑，更有人向馬刺主將的雲班耶馬（Victor Wembanyama）掟蛋。

馬刺在第4場領先29分下被反勝，創下總決賽最尷尬的紀錄。馬刺隊在麥迪遜花園以南附近一間酒店前，挑釁在返回酒店的馬刺球員。從網上片段見到，至少兩樣東西被擲向雲班耶馬，其中一隻疑似雞蛋在擊中雲班耶馬後破裂，據ESPN報道，現場街道遺下蛋殼。馬刺及雲班耶馬未有作出回應。