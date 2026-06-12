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體育
出版：2026-Jun-12 19:15
更新：2026-Jun-12 19:15

世界盃｜夏蘭特開波前帶隊友離開球場　去睇史丹利盃

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夏蘭特在賽前帶隊友去看冰上曲棍球。(路透社)

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雖然世界盃已經展開，挪威隊首場比賽就對伊拉克。不過挪威的射手艾寧夏蘭特（Erling Haaland），星期四（11日）同隊友去輕鬆一下，看史丹利盃的比賽。

世界盃展開之時，北美的NHL以及NBA都在打到季後賽最後階段。其中NHL史丹利盃的決賽，由卡羅萊納颶風對維加斯黃金騎士。星期四正好上演第5場比賽，夏蘭特就帶隊友去北卡羅萊納州的羅里市看這場史丹利盃的比賽，夏蘭特最初還只是穿上灰色的Polo裇到場，之後就換上颶風隊的9號球衣打氣，颶風隊在夏蘭特支持下，以4:2擊敗黃金騎士，場數領先3:2。

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挪威首場分組賽香港時間下星期三的清晨6點舉行，夏蘭特與隊友確實還有時間輕鬆。

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