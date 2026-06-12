世界盃｜夏蘭特開波前帶隊友離開球場　去睇史丹利盃

雖然世界盃已經展開，挪威隊首場比賽就對伊拉克。不過挪威的射手艾寧夏蘭特（Erling Haaland），星期四（11日）同隊友去輕鬆一下，看史丹利盃的比賽。

世界盃展開之時，北美的NHL以及NBA都在打到季後賽最後階段。其中NHL史丹利盃的決賽，由卡羅萊納颶風對維加斯黃金騎士。星期四正好上演第5場比賽，夏蘭特就帶隊友去北卡羅萊納州的羅里市看這場史丹利盃的比賽，夏蘭特最初還只是穿上灰色的Polo裇到場，之後就換上颶風隊的9號球衣打氣，颶風隊在夏蘭特支持下，以4:2擊敗黃金騎士，場數領先3:2。