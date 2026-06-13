世界盃｜加納柏迪被加拿大拒入境　將缺陣對巴拿馬比賽

今屆世界盃再有參加者被拒絕入境，今次輪到球員，然而拒絕入境的是加拿大。加納的中場湯馬士柏迪（Thomas Partey）因為仍在倫敦被控性侵罪，遭加拿大拒絕入境，令他將錯過加納對巴拿馬的首場分組賽。

加納將在下星期三（17日）在多倫多分組賽對巴拿馬，不過柏迪就因為加拿大拒絕他的簽證申請，將無法隨隊。32歲的前阿仙奴中場柏迪，因為他在倫敦被控7項強姦以及1項性侵指控，審訊到2027年6月才展開。國際足協（FIFA）回應《The Athletic》查詢，確認事件：「FIFA可以確定，球員湯馬士柏迪將不能從加納在波士頓的基地前往加拿大參與他們在6月17日星期三的第一場比賽對巴拿馬，原因是他的簽證申請被加拿大政府拒絕。」