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體育
出版：2026-Jun-13 15:03
更新：2026-Jun-13 15:03

世界盃｜美國隊賽前先睇NBA總決賽　亞當斯望紐約人啟發自己

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美國隊中場亞當斯是紐約人球迷。(路透社)

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在世界盃舉行期間，美國兩大體育項目也在進行決賽階段，分別是NBA的總決賽及NHL的史丹利盃決賽。而美國的球員在美國的星期三（10日）晚圍在一起看聖安東尼奧馬刺對紐約人的第4場。其中紐約出生及長大的般尼茅夫中場泰拿亞當斯（Tyler Adams）最興奮，因為他是紐約人球迷。

在美國的體育項目，足球不是第一位，美式足球、籃球、冰上曲棍球及棒球的大聯盟，被稱為美國四大體育。故此美國隊的球員，本身都對不同運動有興趣。在美國隊星期三發放的影片，一班美國球員在酒店觀看着NBA總決賽的第4場，看着安努奧比（OG Anunoby）補籃得手，紐約人以107:106反勝馬刺，亞當斯當場跳起。他向美國有線新聞網絡（CNN）的記者表示：「我想說，我與兒時家中附近的朋友有個群組，我們一直就是紐約人球迷。我們從沒有這樣接近（總冠軍），非常興奮，我就快昏倒了。」

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出生於1999年的亞當斯，當然是沒有目睹過紐約人奪冠，因為紐約人對上一次總冠軍是1973年。亞當斯也談及其他美國隊隊友：「班頓艾朗臣（Brenden Aaronson），他是hater，因為他是76人球迷。」艾朗臣就指，自己雖然在新澤西州出生，不過他住的地方就在費城河對岸。亞當斯認為，雖然紐約人連續4年打入季後賽，不過一直都不會被看好，他說：「我覺得這是挺吸引人。他們就像是在東岸不被看好的球隊，卻能有現在的成就。這真的啟發了我，而且，我是紐約人球迷。」第5場比賽在香港時間明早舉行，亞當斯還可以看比賽，不過如果打到第7場，比賽時間就與美國下場分組賽同日舉行。

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