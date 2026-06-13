世界盃｜美國隊賽前先睇NBA總決賽　亞當斯望紐約人啟發自己

在世界盃舉行期間，美國兩大體育項目也在進行決賽階段，分別是NBA的總決賽及NHL的史丹利盃決賽。而美國的球員在美國的星期三（10日）晚圍在一起看聖安東尼奧馬刺對紐約人的第4場。其中紐約出生及長大的般尼茅夫中場泰拿亞當斯（Tyler Adams）最興奮，因為他是紐約人球迷。

在美國的體育項目，足球不是第一位，美式足球、籃球、冰上曲棍球及棒球的大聯盟，被稱為美國四大體育。故此美國隊的球員，本身都對不同運動有興趣。在美國隊星期三發放的影片，一班美國球員在酒店觀看着NBA總決賽的第4場，看着安努奧比（OG Anunoby）補籃得手，紐約人以107:106反勝馬刺，亞當斯當場跳起。他向美國有線新聞網絡（CNN）的記者表示：「我想說，我與兒時家中附近的朋友有個群組，我們一直就是紐約人球迷。我們從沒有這樣接近（總冠軍），非常興奮，我就快昏倒了。」