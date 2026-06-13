世界盃｜VAR首宗「身份誤判」案例　巴拉圭假摔難逃法眼

在美國對巴拉圭的比賽，出現代表着視像助理裁判（VAR）技術改進的歷史。在比賽期間，巴拉圭球員米基爾阿米朗（Miguel Almiron）倒地而獲得罰球，雖然罰球開出，但球證經VAR提醒後翻看片段，取消美國隊添列姆（Tim Ream）原本被罰的黃牌，而改罰阿米朗。
根據今年世界盃的VAR改革，引入了「身份誤判」的機制。當球員犯規，不論被罰黃牌或紅牌，VAR都有權重新審視，並確實其實是對手犯規之下，球證可以作出改判。而今次事件，發生在美國隊領先3:0後，巴拉圭的阿米朗推進，在添列姆身旁跌倒，荷蘭籍球證馬基列（Danny Makkelie）最初是判罰美國隊，並向添列姆出示黃牌。不過之後VAR作出了審視，雖然球已經重開，但仍通知了馬基列到場邊翻看片段，最終取消添列姆的黃牌，改罰阿米朗。
然而比賽因為已經重開，球證此時突然叫停去看VAR令現場球迷有點不明所以。而英國廣播公司（BBC）的球評都認為，雖然比賽重開了才處分令不少人迷惑，但是這顯然是正確以及公平的裁決。
La regla de la “Identidad equivocada” se aplicó por primera vez en la historia del fútbol. El VAR intervino para trasladar una tarjeta amarilla del defensor Ream de Estados Unidos al atacante Almirón de Paraguay, quien había simulado una falta. Opiniones? pic.twitter.com/WapI4TvxMK— Ale Bertini (@abertini1) June 13, 2026