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體育
出版：2026-Jun-13 15:27
更新：2026-Jun-13 15:27

世界盃｜VAR首宗「身份誤判」案例　巴拉圭假摔難逃法眼

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荷蘭球證馬基列宣布改判。(路透社)

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在美國對巴拉圭的比賽，出現代表着視像助理裁判（VAR）技術改進的歷史。在比賽期間，巴拉圭球員米基爾阿米朗（Miguel Almiron）倒地而獲得罰球，雖然罰球開出，但球證經VAR提醒後翻看片段，取消美國隊添列姆（Tim Ream）原本被罰的黃牌，而改罰阿米朗。

根據今年世界盃的VAR改革，引入了「身份誤判」的機制。當球員犯規，不論被罰黃牌或紅牌，VAR都有權重新審視，並確實其實是對手犯規之下，球證可以作出改判。而今次事件，發生在美國隊領先3:0後，巴拉圭的阿米朗推進，在添列姆身旁跌倒，荷蘭籍球證馬基列（Danny Makkelie）最初是判罰美國隊，並向添列姆出示黃牌。不過之後VAR作出了審視，雖然球已經重開，但仍通知了馬基列到場邊翻看片段，最終取消添列姆的黃牌，改罰阿米朗。

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然而比賽因為已經重開，球證此時突然叫停去看VAR令現場球迷有點不明所以。而英國廣播公司（BBC）的球評都認為，雖然比賽重開了才處分令不少人迷惑，但是這顯然是正確以及公平的裁決。

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