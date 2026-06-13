世界盃｜VAR首宗「身份誤判」案例　巴拉圭假摔難逃法眼

在美國對巴拉圭的比賽，出現代表着視像助理裁判（VAR）技術改進的歷史。在比賽期間，巴拉圭球員米基爾阿米朗（Miguel Almiron）倒地而獲得罰球，雖然罰球開出，但球證經VAR提醒後翻看片段，取消美國隊添列姆（Tim Ream）原本被罰的黃牌，而改罰阿米朗。

根據今年世界盃的VAR改革，引入了「身份誤判」的機制。當球員犯規，不論被罰黃牌或紅牌，VAR都有權重新審視，並確實其實是對手犯規之下，球證可以作出改判。而今次事件，發生在美國隊領先3:0後，巴拉圭的阿米朗推進，在添列姆身旁跌倒，荷蘭籍球證馬基列（Danny Makkelie）最初是判罰美國隊，並向添列姆出示黃牌。不過之後VAR作出了審視，雖然球已經重開，但仍通知了馬基列到場邊翻看片段，最終取消添列姆的黃牌，改罰阿米朗。