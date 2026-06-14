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體育
出版：2026-Jun-14 14:06
更新：2026-Jun-14 14:06

世界盃｜澳洲兩度「飲水Break」後建功 爆冷挫土耳其

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世界盃｜澳洲挫土耳其

世界盃｜澳洲挫土耳其

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6月14日最後一場世界盃賽事，擁有多名歐洲大球會球星的土耳其在D組分組賽以0︰2不敵澳洲，來仗鬥巴拉圭需要背水一戰。

澳洲世界排名23位，比位列27名的土耳其更高，不過土耳其陣中擁有效力皇家馬息里的艾達古拿（Arda Guler）、羅馬後衛基施歷（Zeki Celik）及國際米蘭老將查漢奴古（Hakan Calhanoglu）等，賽前被看高一線。

世界盃2026，澳洲翼鋒伊蘭昆達（Nestory Irankunda）推過兩名土耳其後衛後冷靜射入。 世界盃2026，澳洲翼鋒伊蘭昆達（Nestory Irankunda）推過兩名土耳其後衛後冷靜射入。 世界盃2026，澳洲翼鋒伊蘭昆達（Nestory Irankunda）推過兩名土耳其後衛後冷靜射入。 世界盃2026，澳洲翼鋒伊蘭昆達（Nestory Irankunda）推過兩名土耳其後衛後冷靜射入。 澳洲中場美卡菲（Connor Metcalfe）放冷箭射成2︰0。 澳洲中場美卡菲（Connor Metcalfe）放冷箭射成2︰0。 2026 06 14T053908Z 1924107747 UP1EM6E0FP628 RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP AUS TUR 世界盃2026｜澳洲於分組賽擊敗土耳其 世界盃2026｜澳洲於分組賽擊敗土耳其 世界盃2026，澳洲翼鋒伊蘭昆達（Nestory Irankunda）推過兩名土耳其後衛後冷靜射入。 AP26165165461994 世界盃2026｜澳洲於分組賽擊敗土耳其 AP26165183814087 AP26165151498489 世界盃2026，澳洲翼鋒伊蘭昆達（Nestory Irankunda）推過兩名土耳其後衛後冷靜射入。 世界盃2026｜澳洲於分組賽擊敗土耳其 世界盃2026｜澳洲於分組賽擊敗土耳其

上半場「飲水Break」後，澳洲長傳予屈福特翼鋒伊蘭昆達（Nestory Irankunda），他推過兩名土耳其後衛後冷靜射入。

伊蘭昆達父母為布隆迪人，因戰亂而全家暫住坦桑尼亞難民營，而伊蘭昆達正正在難民營出生。後來伊蘭昆達一家移民往澳洲珀斯，輾轉定居阿德萊德，並在當地開展足球生涯，成為阿德萊德聯球員。2024年伊蘭昆達轉投拜仁慕尼黑，去年以300萬歐元轉投屈福特，在2025/26球季在英冠上陣40場，交出4個入球及5次助攻。

澳洲多將來自難民營

除伊蘭昆達以外，父母為南蘇丹人的阿華馬比爾（Awer Mabil）及擁有曼丁戈血統的穆罕默德托尼（Mohamed Toure）兩名澳洲球員，皆來自難民營。

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祖雲達斯新星基蘭耶迪斯（Kenan Yildiz）半場入替巴列斯耶馬斯（Baris Alper Yilmaz）後，控球率及起腳次數大增，但除了右閘薛基施歷（Zeki Celik）突入窄位射門被救出外，真正威脅不多。反而下半場「飲水Break」後，被效力聖保利的澳洲中場美卡菲（Connor Metcalfe）放冷箭射成2︰0。

土耳其30次起腳無功而還

土耳其全場30次起腳8次中目標，未能考驗澳洲門將柏德列比治（Patrick Beach），最終控球率只有30%的澳洲全取三分，在D組得失球不及美國居次。澳洲將在6月20日對美國，而土耳其同日對首戰慘負的巴拉圭。

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