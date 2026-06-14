世界盃｜澳洲兩度「飲水Break」後建功 爆冷挫土耳其

6月14日最後一場世界盃賽事，擁有多名歐洲大球會球星的土耳其在D組分組賽以0︰2不敵澳洲，來仗鬥巴拉圭需要背水一戰。 澳洲世界排名23位，比位列27名的土耳其更高，不過土耳其陣中擁有效力皇家馬息里的艾達古拿（Arda Guler）、羅馬後衛基施歷（Zeki Celik）及國際米蘭老將查漢奴古（Hakan Calhanoglu）等，賽前被看高一線。

上半場「飲水Break」後，澳洲長傳予屈福特翼鋒伊蘭昆達（Nestory Irankunda），他推過兩名土耳其後衛後冷靜射入。 伊蘭昆達父母為布隆迪人，因戰亂而全家暫住坦桑尼亞難民營，而伊蘭昆達正正在難民營出生。後來伊蘭昆達一家移民往澳洲珀斯，輾轉定居阿德萊德，並在當地開展足球生涯，成為阿德萊德聯球員。2024年伊蘭昆達轉投拜仁慕尼黑，去年以300萬歐元轉投屈福特，在2025/26球季在英冠上陣40場，交出4個入球及5次助攻。 澳洲多將來自難民營 除伊蘭昆達以外，父母為南蘇丹人的阿華馬比爾（Awer Mabil）及擁有曼丁戈血統的穆罕默德托尼（Mohamed Toure）兩名澳洲球員，皆來自難民營。