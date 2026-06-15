世界盃｜非洲黑馬現身G組 埃及無懼比利時

「紅魔」比利時名氣響亮，不乏耳熟能詳的球星，但黃金一代被吹捧多年，表現往往不及預期；世盃G組首仗在美國西雅圖鬥非洲黑馬埃及，未必急欲求勝，寧博「讓球主客和」[+1]埃及客勝。(球賽編號FB0014，6月16日03:00開賽)

(左) 謝利美杜古

比利時縱有門將泰拔高圖爾斯(Courtois)、中場奇雲迪布尼(Kevin De Bruyne)及前鋒盧卡古(Lukaku)等元老級好手，但近年大賽表現平平，上屆世盃更分組賽出局；今屆變數會是在曼城表現提升的快馬謝利美杜古(Jeremy Doku)。球隊處身G組鶴立雞群，之後兩輪所遇對手更弱，一群紅魔老兵必懂在大賽留放，未必需要首戰即要去盡搶攻。

沙拿

埃及在年初非國盃奪季，比利時教頭魯爾加西亞(Rui Garcia)，賽前點名對手「法老」穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)並說：「埃及是非洲最佳之一，我對沙拿非常了解，以往在意甲羅馬教過他。」當然埃及另一把尖刀、曼城前鋒馬莫殊(Marmoush)更要提防；球隊中後場不乏國內精兵，默契十足，近4場國際賽僅上仗1比2負巴西，曾0比0和西班牙，今場專心打穩守突擊，有力搶分。