世界盃｜分組首戰例開入球騷 西班牙博「大」實「得」

奧耶沙巴爾

費倫托利斯

今屆被捧成奪標大熱的西班牙，周一深夜在H組初登場，於美國阿特蘭大先戰非洲奇兵佛得角。「狂牛兵團」有望一如近屆首戰跟對手鬥攻傳統，可先取入球中位數[3.5]球「大」盤。(球賽編號FB0013，6月16日00:00開賽) 應屆歐國盃盟主、世界排第2的狂牛兵團踢法行雲流水、新星輩出，只是球隊自2010年封王世盃後，近3屆決賽周的表現差強人意，包括對上兩屆16強止步。球隊兩大前鋒新星拉明耶馬(Lamine Yamal)及尼高威廉斯(Nico Williams)初傷癒，估計今場先列後備。教練迪拉富安迪(Fuente)料沿用上仗友賽挫秘魯的三叉戟，奧耶沙巴爾(Oyarzabal)、阿歷斯巴爾拿(Alex Baena)及費倫托利斯(Ferran Torres)，鋒力仍銳利。

西班牙對上8屆首輪世盃，7次「總入球」開出4球或以上，包括2014年起1比5不敵荷蘭、3比3和葡萄牙及上屆7比0大炒哥斯達黎加，今場首戰必欲先下馬威。

賴恩文迪斯