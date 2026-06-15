世界盃｜分組首戰例開入球騷 西班牙博「大」實「得」

今屆被捧成奪標大熱的西班牙，周一深夜在H組初登場，於美國阿特蘭大先戰非洲奇兵佛得角。「狂牛兵團」有望一如近屆首戰跟對手鬥攻傳統，可先取入球中位數[3.5]球「大」盤。(球賽編號FB0013，6月16日00:00開賽)
應屆歐國盃盟主、世界排第2的狂牛兵團踢法行雲流水、新星輩出，只是球隊自2010年封王世盃後，近3屆決賽周的表現差強人意，包括對上兩屆16強止步。球隊兩大前鋒新星拉明耶馬(Lamine Yamal)及尼高威廉斯(Nico Williams)初傷癒，估計今場先列後備。教練迪拉富安迪(Fuente)料沿用上仗友賽挫秘魯的三叉戟，奧耶沙巴爾(Oyarzabal)、阿歷斯巴爾拿(Alex Baena)及費倫托利斯(Ferran Torres)，鋒力仍銳利。
西班牙對上8屆首輪世盃，7次「總入球」開出4球或以上，包括2014年起1比5不敵荷蘭、3比3和葡萄牙及上屆7比0大炒哥斯達黎加，今場首戰必欲先下馬威。
對手「藍鯊」佛得角為世盃「新丁」，26人大軍來自14個國家的25間不同球會，但不似拉雜成軍。球隊近期兩戰友賽先後3比0大勝塞爾維亞及百慕達；其「4-2-3-1」陣式以快速反擊為主，隊長賴恩文迪斯(Ryan Mendes)及上屆在葡超搵食的外圍賽射手迪隆利華明圖(Livramento)為進攻重心。年輕時曾在西班牙聯賽效力的教練保比斯達(Bubista)，賽前表示尊重對手西班牙，但會盡全力顯示他們在足球場上的能力。佛得角初登大場面，躍躍欲試未必退縮，今場先取入球「大」盤。
沙特力挑烏拉圭
同組西亞好手沙特阿拉伯，在美國佛羅里達挑戰南美烏拉圭。沙特上屆首戰一鳴驚人打敗最終封王的阿根廷，加上國內聯賽水平提高，今場遇上近4場國際賽不勝兼只入2球的烏拉圭，沙特必以守為攻，可先取入球中位數[2.5/3]球「細」盤。(球賽編號FB0015，6月16日06:00開賽)
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