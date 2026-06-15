世界盃｜日本數千球迷完場後留守執垃圾 獲讚不一樣的傳統（有片）

日本2︰2在世界盃分組賽逼和荷蘭，完場後數以千名日本球迷留在達拉斯球場（Dallas Stadium）看台，成為另一道風景。他們手持一早準備好的藍色膠袋清理垃圾，MLB紐約巨人四分衛Jameis Winston也主動參與其中。《ESPN》以「不同於任何傳統的傳統」為題，報道了日本球迷執垃圾的舉動，讚揚他們展現公德心。一名日本球迷接受訪問時，稱「飛鳥不留痕（「立つ鳥跡を濁さず」）」，即離開時不帶任何來麻煩，因此需要清理好場地。
日本球迷︰足球場是神聖地方
事實上，自2018及2022世界盃後，日本球迷就經常因執垃圾的善舉而成為新聞。有日本球迷接受訪問時，稱︰「足球場不是購票入場後，就可以隨心所欲的地方，而是一個神聖的地方。如果是真正愛足球，就不會把瑕疵留在重要的地方。」
不少日本網民留言指此舉令日本人自豪，有留言稱︰「這不止是傳統，而是文化」、「日本不止想踢出漂亮足球，更以行動贏得尊重」。但亦有聲音批評︰「如果在澀谷及新宿街頭都一樣就好了。」
Os japoneses começaram a recolher o seu lixo do estádio após acabar o jogo contra a Holanda. pic.twitter.com/wIumtdXM71— Julio Freiress 🇧🇷 (@JFreiress_) June 14, 2026
Japanese fans never disappoint.— TobyWrites (@tobyasky) June 15, 2026
In every tournament, they clean the stadium before leaving. Their players also clean the dressing room before leaving.
What a respectful and decent country. I just visit Japan in my lifetime.
pic.twitter.com/7UKcqOfOKt https://t.co/gHd4kL1yTK
WATCH: Japan fans clean up the stands at Dallas Stadium pic.twitter.com/g10PTYZOiR— Jesse jay (@Jesse_Jaay) June 15, 2026