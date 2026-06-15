世界盃｜國際足協料調查澳洲球證　在介紹中被指展示「白人至上」手勢

國際足協（FIFA）表示，已留意到澳洲籍球證桑恩伊雲斯（Shaun Evans），在作為德國對庫拉索的助理視像裁判（AVAR）時，於介紹影片中展示懷疑「白人至上」的手勢，FIFA據報可能會對他進行調查。

據英國《每日郵報》報道，FIFA已留意到事件，有計劃調查伊雲斯的行為。今屆賽事在比賽前都會介紹在控制室的VAR。在德國對庫拉索比賽的影片中，伊雲斯的右手垂低，然後由原本的握拳，變成了伸出4隻手指，類似「OK」的手勢。然而反誹謗聯盟在2019年曾表示，「OK」手勢是右翼人士常用的「網路攻擊手段」，他們經常在社交媒體上發布自己擺出該手勢的照片。報道指出，雖然同是「OK」手勢，不過在手向下垂低於腰部以下，就可解讀為「白人至上」的代表。