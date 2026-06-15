F1｜咸美頓巴塞隆拿站揚威　加盟法拉利以來首個分站冠軍

一級方程式（F1）賽車巴塞隆拿站，7屆總冠軍的咸美頓（Lewis Hamilton），取得自加盟法拉利以來的首個分站冠軍。而前3名都是英國車手奪得，第2是平治的羅素（George Russell），第3是上屆總冠軍的諾里斯（Lando Norris）。韋斯特本（Max Verstappen）得第4，而安東尼利（Kimi Antonelli）就因為電子故障退賽。
兩架法拉利在排位賽都不俗，在第2節時陸克萊（Charles Leclerc）曾進入第2，不過第3節他撞車，並引發紅旗，最終只能以第10起步。而咸美頓就以第2位起步，頭位是羅素。之前連續5站冠軍的安東尼利，今站排第3。起步初段咸美頓有試過超越羅素，但及後羅素還是佔回領先位置。在進入中段比賽，法拉利為咸美頓轉用三停的策略，希望透過輪胎的優勢來縮短與兩部平治的時間，而之後兩部平治又發生內訌。
輪胎戰術為咸美頓獲得關鍵優勢
在中段時安東尼利曾向車隊詢問可否向對友的羅素施壓，之後兩車又繼續競爭，及後車隊向安東尼利指，再激烈競爭會損失時間，被後面的陸克萊追上，而安東尼利亦被警告有被罰時間的可能。比賽在末段出現戲劇性變化，採取三停策略的咸美頓，在35圈後因為其他車手進入第2次入維修站而領先，原本要再停多一次的他，卻遇上第41圈阿朗素（Fernando Alonso）的跑車出現故障，停在跑道上，賽事出動虛擬安全車，法拉利也把握時間，讓咸美頓入站並成功保住領先出站。
比賽最後階段，安東尼利超越隊友的羅素，不過自己的戰車亦受損，最後在餘4個圈下因機件故障退出，連贏5站後以退賽結束。羅素重返第2位。而不幸地在1圈後，陸克萊同樣因為機件故障退出。而亦因此再出動虛擬安全車，令咸美頓再贏冠軍。這是他去年加盟法拉利後，首次贏得分站冠軍，他對上一個分站冠軍已是2024年的比利時站，當時他仍是平治的車手。完成7個分站後，安東尼利雖然仍佞156分在車手榜領前，不過咸美頓已收窄差距至41分，而羅素以106分排第3。