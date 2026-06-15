F1｜咸美頓巴塞隆拿站揚威　加盟法拉利以來首個分站冠軍

一級方程式（F1）賽車巴塞隆拿站，7屆總冠軍的咸美頓（Lewis Hamilton），取得自加盟法拉利以來的首個分站冠軍。而前3名都是英國車手奪得，第2是平治的羅素（George Russell），第3是上屆總冠軍的諾里斯（Lando Norris）。韋斯特本（Max Verstappen）得第4，而安東尼利（Kimi Antonelli）就因為電子故障退賽。

兩架法拉利在排位賽都不俗，在第2節時陸克萊（Charles Leclerc）曾進入第2，不過第3節他撞車，並引發紅旗，最終只能以第10起步。而咸美頓就以第2位起步，頭位是羅素。之前連續5站冠軍的安東尼利，今站排第3。起步初段咸美頓有試過超越羅素，但及後羅素還是佔回領先位置。在進入中段比賽，法拉利為咸美頓轉用三停的策略，希望透過輪胎的優勢來縮短與兩部平治的時間，而之後兩部平治又發生內訌。