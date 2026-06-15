世界盃｜日本清晨比賽球迷話捱眼瞓都抵　澀谷球迷聚集引起關注

日本國家隊世界盃的首場比賽，在日本時間的上午5時舉行。然而仍無阻日本支持國家隊的熱情。在日本足協於東京巨蛋開設的咖啡廳，一早亦有大批球迷等候。而在比賽結束後，有一批球迷去到澀谷站對開的十字路口慶祝，因為球迷在「綠公仔」閃之後立即散開，引起網民稱讚。同時有日本人被問及晨早睇波感受時指，雖然是有點「眼瞓」，但國家隊表現給他們精神。

日本隊在兩度落後下，以2:2迫和荷蘭取得1分，日本隊的表現足夠讓日本國民鼓舞。日本記者在上班時間，於東京政經中心的丸之內進行訪問。有上班人士透露：「今天要提早完成工作，然後回家去睡。因為睡眠不足啊！我4時半就起床等待。」記者問他甚麼時候下班，他說6時左右。然後另一位男子，記者再問他有沒有足夠的體力開工，男子表示：「日本國家隊給了我動力，沒有問題！」在葛飾區的上班族也表示：「比賽中是有令人擔心的時候，但高興他們可以堅持不放棄。現在我只睡了3個小時，但我也要努力工作。」