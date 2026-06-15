熱門搜尋:
2026世界盃 猴痘 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Jun-15 16:07
更新：2026-Jun-15 16:07

世界盃｜日本清晨比賽球迷話捱眼瞓都抵　澀谷球迷聚集引起關注

分享：
AP26166034124343

日本東京巨蛋的日本足協咖啡室。(美聯社)

adblk4

日本國家隊世界盃的首場比賽，在日本時間的上午5時舉行。然而仍無阻日本支持國家隊的熱情。在日本足協於東京巨蛋開設的咖啡廳，一早亦有大批球迷等候。而在比賽結束後，有一批球迷去到澀谷站對開的十字路口慶祝，因為球迷在「綠公仔」閃之後立即散開，引起網民稱讚。同時有日本人被問及晨早睇波感受時指，雖然是有點「眼瞓」，但國家隊表現給他們精神。

日本隊在兩度落後下，以2:2迫和荷蘭取得1分，日本隊的表現足夠讓日本國民鼓舞。日本記者在上班時間，於東京政經中心的丸之內進行訪問。有上班人士透露：「今天要提早完成工作，然後回家去睡。因為睡眠不足啊！我4時半就起床等待。」記者問他甚麼時候下班，他說6時左右。然後另一位男子，記者再問他有沒有足夠的體力開工，男子表示：「日本國家隊給了我動力，沒有問題！」在葛飾區的上班族也表示：「比賽中是有令人擔心的時候，但高興他們可以堅持不放棄。現在我只睡了3個小時，但我也要努力工作。」

adblk5
AP26166034122002 2026 06 14T222143Z 1375354373 UP1EM6E1Q46GW RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP NLD JPN FANS 2026 06 14T212547Z 1697261019 UP1EM6E1NIWAK RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP NLD JPN FANS 2026 06 14T211136Z 27879066 UP1EM6E1MV57G RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP NLD JPN FANS

網民讚綠燈閃即散

至於在上午，一批球迷去到日本傳統慶祝地的澀谷車站十字路口。來自4個方向的球迷在中央聚集及慶祝。而在綠燈閃動時，球迷們立即散寺。有日本網民留言：「我已經很久沒有在澀谷車站十字路口，看到全都是日本人了。在過路燈訊號聲一響，所有人都立刻離去。這就是日本人的文明禮貌。我真是有幸目睹這美好的景象。謝謝。」

當然，也有網民作出批評：「正是像他們這樣像白痴的人製造噪音，才降低了足球的尊嚴。」又網民指，雖然很多人都在為這些人辯護，但時間是上班上學的時候，這樣很難說不擾民。但網民提醒，東京上午7時的路上其實人不多。

adblk6
世界盃2026分組賽形勢 世界盃2026分組賽A組形勢（截至6月14日05:00） 世界盃2026分組賽B組形勢（截至6月14日05:10） 世界盃2026分組賽C組形勢（截至6月14日） 世界盃2026，D組形勢（截至6月14日14:00） 世界盃2026分組賽E組形勢（截至6月15日09:15） 世界盃2026分組賽F組形勢（截至6月15日12:00） 世界盃2026分組賽G組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽H組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽I組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽J組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽K組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽L組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽 世界盃2026賽程，6月16日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月17日法國對塞內加爾ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月18日烏茲別克對哥倫比亞ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月19日墨西哥對南韓ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月19日墨西哥對南韓ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月21日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月22日新西蘭對埃及ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月23日挪威對塞內加爾及約旦對阿爾及利亞ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月24日巴拿馬對克羅地亞及哥倫比亞對剛果民主共和國ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月25日南非對日本ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月27日新西蘭對比利時ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月26日土耳其對美國ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月28日（am730製圖）
世界盃2026香港免費直播25場場次，包括揭幕戰墨西哥對南非（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括突尼西亞對日本（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括挪威對塞內加爾（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括新西蘭對比利時（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括1場32強及2場16強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括2場8強及2場4強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括決賽及季軍戰（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃打邊爐睇波好去處（資料截至6月2日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃酒吧睇波好去處（資料截至6月11日）

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務