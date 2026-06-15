世界盃｜國際足協新「水門事件」　水Break係歛財定為球員著想？

今屆世界盃以天氣酷熱為理由，在比賽上下半場的中間部份，讓球證自由提供「補水時間」。然而有關的時間因為全世界的電視台都可以當中插播廣告，被認為是以為球員福祉為名，製造廣告收入機會的一個方法。外國媒體也開始關注，「補水時間」是不是每場都必要呢？

國際足協（FIFA）以球員健康為理由，在今屆世界盃比賽中途設下兩個半場各1次的「補水時間」，雖然美其名為球員福祉，但是不只是香港的Now TV，全世界的電視台都懂得利用這段空檔來插播廣告，更甚是不論是在瓜達拉哈拉的比賽，還是在溫哥華，一律都有水Break，與過去由裁判自行決定不同，被質疑只是把半場再分隔，然後把時間用來賣廣告。有外國評論指，這是提供教練機會，在這個情況下改變比賽策略。