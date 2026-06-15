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體育
出版：2026-Jun-15 16:50
更新：2026-Jun-15 16:50

世界盃｜國際足協新「水門事件」　水Break係歛財定為球員著想？

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在荷蘭對日本期間顯示的「補水時間」。(路透社)

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今屆世界盃以天氣酷熱為理由，在比賽上下半場的中間部份，讓球證自由提供「補水時間」。然而有關的時間因為全世界的電視台都可以當中插播廣告，被認為是以為球員福祉為名，製造廣告收入機會的一個方法。外國媒體也開始關注，「補水時間」是不是每場都必要呢？

國際足協（FIFA）以球員健康為理由，在今屆世界盃比賽中途設下兩個半場各1次的「補水時間」，雖然美其名為球員福祉，但是不只是香港的Now TV，全世界的電視台都懂得利用這段空檔來插播廣告，更甚是不論是在瓜達拉哈拉的比賽，還是在溫哥華，一律都有水Break，與過去由裁判自行決定不同，被質疑只是把半場再分隔，然後把時間用來賣廣告。有外國評論指，這是提供教練機會，在這個情況下改變比賽策略。

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事實上，在多場比賽都有出現這影響，特別是澳洲對土耳其，澳洲在兩個水Break後取得入球，而英國《每日郵報》的首席專欄作家也指，在僅僅3分鐘的水Break，對像是蘇格蘭領隊史葛奇勒（Steve Clarke）的經驗領隊，足夠指導球員改變之後的戰局。就像對海地的比賽，蘇格蘭水Break後改變，結果約翰麥甘尼（John McGinn）取得唯一入球。同樣狀況也出現在德國隊，在水Break前，庫卡索迫和1:1。在水Break期間，尼高士文（Julian Nagelsmann）給出指示後，德國又回復狀況，最後大勝7:1。

背後牽涉數以億計美元收入

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由於今次的「補水時間」不如以往設下了溫度的指引，不論在比賽23度還是33度，都有水Break，球場有沒有上蓋，開不開上蓋，一樣有水Break。故此球迷認為，這根本是FIFA的歛財手段。根據《華爾街日報》的報道，世界盃期間每30秒的廣告，收費有20萬至75萬美元，意味3分的廣告已經是120萬至450萬美元的收入，那104場比賽，每場2次的水Break，那就是約2.45億至9.36億美元。

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