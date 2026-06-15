世界盃｜13支參賽球隊聯署　批評歐洲足協施費連「不吸引」言論

歐洲足協（UEFA）會長施費連（Aleksander Ceferin），就世界盃增至48隊作出了批評，指增加了隊數卻令比賽變得不吸引。言論引起13支世界盃參與的國家聯署指責。
包括佛得角、庫拉索、烏茲別克、剛果民主共和國、海地、阿爾及利亞、突尼西亞、摩洛哥、埃及、加納、塞內加爾、科特迪瓦及南非的足協，共同發出聲明，對施費連表達「極度失望」。據報道，施費連在日前在斯洛文尼亞最大城市，盧布爾雅拿出席一個會議，談及世界盃由32隊擴展至48隊的轉變：「我們將有很多比賽絕對不吸引的。不過另一方面，即使是小國現在也能參與，感受世界盃的脈搏，這意義重大。」然而這引起了多支世界盃球隊不滿。
聯署：沒有一場世界盃比賽不重要
在13國足協的聲明表示：「我們尊重但絕對拒絕這些評論。對我們國家，沒有哪一場世界盃的比賽是不重要的。對佛得角、庫拉索及烏茲別克，世界盃資源已代表歷史性的成就，也是幾代人以來共同夢想的實現。對好像剛果民主共和國及海地，在闊別多年後重返足球最高舞台，對於數百萬名等待這一刻已久的球迷來說，具有特殊的意義，甚至乎，他們等待了數十年。認為這些比賽的重要性有所降低，這說法令人深感失望，也未能認可世界各地球員、教練、球會、足球界領袖以至球迷所付出的努力、犧牲和抱負。」
今屆是世界盃自1998年以後，再一次擴充隊數。世界盃在1998年由24隊增至32隊，並沿用了24年。各國聲明再指：「在每一個資格背後，都凝聚着多年的努力和投入。每個國家隊背後都凝聚着社區和數百萬人民的心血，他們將足球視為驕傲、希望和團結的來源。足球不屬於少數國家。它的力量源自於他的普及。我們相信每個晉級的國家都值得尊重。每支球隊都是憑藉實力贏得參賽資格。每位球迷都有權利擁有夢想。每一場比賽對全世界數百萬人來說都意義非凡。因此，我們拒絕接受UEFA會長的言論，並重申我們的信念，即足球的發展必須繼續創造機會，激勵新一代，並加強我們這項運動真正的全球性。」