世界盃｜13支參賽球隊聯署　批評歐洲足協施費連「不吸引」言論

歐洲足協（UEFA）會長施費連（Aleksander Ceferin），就世界盃增至48隊作出了批評，指增加了隊數卻令比賽變得不吸引。言論引起13支世界盃參與的國家聯署指責。

包括佛得角、庫拉索、烏茲別克、剛果民主共和國、海地、阿爾及利亞、突尼西亞、摩洛哥、埃及、加納、塞內加爾、科特迪瓦及南非的足協，共同發出聲明，對施費連表達「極度失望」。據報道，施費連在日前在斯洛文尼亞最大城市，盧布爾雅拿出席一個會議，談及世界盃由32隊擴展至48隊的轉變：「我們將有很多比賽絕對不吸引的。不過另一方面，即使是小國現在也能參與，感受世界盃的脈搏，這意義重大。」然而這引起了多支世界盃球隊不滿。